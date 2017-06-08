Джеймс Мангольд возглавит съёмки триллера «Путанница»

Джеймс Мангольд возглавит съёмки англоязычного римейка франко-бельгийского драматического триллера 2015 года «Телохранитель» ("Maryland"), главные роли в котором сыграли Маттиас Шонартс («Девушка из Дании», «Французская сюита», «Ржавчина и кость») и Дайана Крюгер.

Герой оригинальной картины — бывший спецназовец Винсент, который возвращается из Афганистана с посттравматическим синдромом. Он нанимается на работу к богатому ливанскому бизнесмену охранником его жены. Вскоре он начинает испытывать по отношению к женщине сильные эмоции, вызывающие у него паранойю. В то время как семья считает, что всё в порядке, Винсент теряет способность верно оценивать существующую для неё опасность.

Новая версия получила название «Путаница» ("Disorder"). Сценарий к ней написал Тейлор Шеридан («Убийца»). Говорят, что его история существенно отличается от оригинальной и подразумевает франшизу.

В производстве фильма принимает участие кинокомпания Sony Pictures и продюсеры: Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь и Стив Тиш от компании Escape Artists.

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