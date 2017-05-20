Том Харди сыграет Венома в фильме Рубена Флейшера

Том Харди подписал контракт с кинокомпанией Sony Pictures на главную роль Эдди Брока в кинокомиксе «Веном», о чём студия сообщила на своей страничке в твиттере. Источник также отмечает, что нынешний проект никак не связан с новой франшизой о Человеке-пауке, главную роль в которой играет Том Холланд. Режиссёром «Венома» официально назначен Рубен Флейшер.

Первые упоминания о Веноме относятся к 1988 году и комиксу «Удивительный Человек-паук». Антигерой является симбиотом человеческого тела с инопланетным паразитом, который живёт за счёт других жизненных форм. Согласно истории «Планета симбиотов», паразиты обеспечивают своих хозяев улучшенными физическими возможностями, взамен выпивая из них адреналин. Симбиот Веном стал считаться среди своей расы сумасшедшим после того, как он понял, что выгоднее использовать хозяина в своих целях вместо того, чтобы истощать его. Симбиота заточили в Мире Войны, чтобы он не осквернял гены расы.

Веном был частью различных персонажей во вселенной Marvel. Но независимо от хозяина, на теле которого он паразитирует, он обладает телепатическими способностями и умением сливаться с окружением. В случае острой необходимости, симбиот может создавать непостоянный экзоскелет и отделяться от своего хозяина для охоты.

Что касается журналиста Эдди Брока, то симбиот был вынужден переселиться на него с Человека-паука, который от него освободился. В тот момент у Брока был тяжелейший период: у него диагностировали рак, его уволили из редакции за скандальную статью, семейная жизнь трещала по швам, и в конце концов он решился на самоубийство, посетив перед этим церковь, чтобы замолить грех. Обитавшего там симбиота привлекло повышенное содержание адреналина, вызванное болезнью Брока, и он слился с ним, остановив её развитие. Брок принял это за спасение, а вскоре овладел способности Венома, которые тот перенял у Человека-паука.

Сценарий к фильму написали: Скотт Розенберг и Джефф Пиннер, писавшие также «Нового Человека-паука 2: Высокое напряжение». Производство стартует уже этой осенью, а релиз картины назначен на 5 октября 2018 года. Продюсеры: Ави Арад, Мэтт Толмак, Эми паскаль, Палак Патель и Эрик Финеман от Columbia Pictures.

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