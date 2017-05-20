|
Том Харди сыграет Венома в фильме Рубена Флейшера
Том Харди подписал контракт с кинокомпанией Sony Pictures на главную роль Эдди Брока в кинокомиксе «Веном», о чём студия сообщила на своей страничке в твиттере. Источник также отмечает, что нынешний проект никак не связан с новой франшизой о Человеке-пауке, главную роль в которой играет Том Холланд. Режиссёром «Венома» официально назначен Рубен Флейшер.
Первые упоминания о Веноме относятся к 1988 году и комиксу «Удивительный Человек-паук». Антигерой является симбиотом человеческого тела с инопланетным паразитом, который живёт за счёт других жизненных форм. Согласно истории «Планета симбиотов», паразиты обеспечивают своих хозяев улучшенными физическими возможностями, взамен выпивая из них адреналин. Симбиот Веном стал считаться среди своей расы сумасшедшим после того, как он понял, что выгоднее использовать хозяина в своих целях вместо того, чтобы истощать его. Симбиота заточили в Мире Войны, чтобы он не осквернял гены расы.
Веном был частью различных персонажей во вселенной Marvel. Но независимо от хозяина, на теле которого он паразитирует, он обладает телепатическими способностями и умением сливаться с окружением. В случае острой необходимости, симбиот может создавать непостоянный экзоскелет и отделяться от своего хозяина для охоты.
Что касается журналиста Эдди Брока, то симбиот был вынужден переселиться на него с Человека-паука, который от него освободился. В тот момент у Брока был тяжелейший период: у него диагностировали рак, его уволили из редакции за скандальную статью, семейная жизнь трещала по швам, и в конце концов он решился на самоубийство, посетив перед этим церковь, чтобы замолить грех. Обитавшего там симбиота привлекло повышенное содержание адреналина, вызванное болезнью Брока, и он слился с ним, остановив её развитие. Брок принял это за спасение, а вскоре овладел способности Венома, которые тот перенял у Человека-паука.
Сценарий к фильму написали: Скотт Розенберг и Джефф Пиннер, писавшие также «Нового Человека-паука 2: Высокое напряжение». Производство стартует уже этой осенью, а релиз картины назначен на 5 октября 2018 года. Продюсеры: Ави Арад, Мэтт Толмак, Эми паскаль, Палак Патель и Эрик Финеман от Columbia Pictures.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/20/5189.shtml?0
Раздел Вести с полей
«Ведьмак», Джоэль Киннаман, Клайв Оуэн, Розамунд Пайк, Сэм Рокуэлл, Тараджи П. Хенсон и Ричард Мэдден | 18/05
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы» » Ссылка дня » 08/05
|
Том Харди подписал контракт с кинокомпанией Sony Pictures на главную роль Эдди Брока в кинокомиксе «Веном»...
Universal Pictures пытается договориться с Дэвидом Эйером занять место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом»...
Кинокомпания Universal Pictures анонсировала сиквел музыкальной романтической комедии 2008 года «Мамма Mia...
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
» Отрывок
19 мая, пятница
Сандра Буллок подписалась на ведущую роль в остросюжетном экшн-триллере «Грузовик с наличностью». Режиссёр картины — Джозеф Владика...
Шон Леви возглавит съёмки научно-фантастической драмы «Падение», а также выступит продюсером через свою компанию 21 Laps совместно с компанией Стивена Спилберга Amblin...
Дом, House new
» Отрывок
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
18 мая, четверг
Netflix анонсировал разработку сериала по мотивам фэнтезийной саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак»...
Клайв Оуэн, Джоэль Киннаман, Розамунд Пайк и Коммон подписались на участие в триллере «Три секунды» по одноимённому роману шведских писателей Бёрге Хелльстрёма и...
Сэм Рокуэлл и Тараджи П. Хенсон сыграют главные роли в фильме «Лучшие враги» по одноимённой книге Оши Грэй Дэвидсон...
Научно-фантастический теле-сериал «Электрические мечты Филипа К. Дика» по мотивам произведений писателя пополнился тремя новыми актёрами: Ричардом Мэдденом...
Чужой: Завет: Что-то пошло не так
Голос из камня: Голые стены
Восьмое чувство: Сезон 2: Освободите Вилли
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2017
Мелкие преступления: Обидно вышло
|
|
|
|
|
Каннский кинофестиваль, ежедневный фоторепортаж «Чужой: Завет», рецензия «Меч короля Артура», рецензия «Стражи Галактики 2», рецензия «Мелкие преступления», отзыв «Ограды», отзыв «Голос из камня», отзыв «Прочь», отзыв Сериал «Миллиарды», 2 сезон, отзыв «Перестрелка», рецензия «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв «Основатель», отзыв