|
Клэр Фой претендует на «Девушку, которая застряла в паутине»
Не так давно мы писали о том, что студия Sony Pictures активно подыскивает исполнительницу главной женской роли в фильм режиссёра Феде Альвареса «Девушка, которая застряла в паутине». Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, видимо, не удалось привлечь к проекту, поскольку в настоящий момент Sony стремится заключить контракт на съёмки с британской актрисой Клэр Фой, известная по фильмам «Время ведьм» и «Розовая вода» и сериалам «Корона» и «Череп и кости».
Напомним, что Лисбет Саландер — героиню литературной серии Стига Ларссона «Миллениум», куда входит «Девушка, которая застряла в паутине», в оригинальной шведской экранизации играла Нуми Рапас, а в англоязычном римейке Дэвида Финчера — Руни Мара.
Однако у истории имеется не только главная героиня, но и главный герой — журналист Микаэль Блумквист. Планируемая картина расскажет о том, как однажды ночью он получает важную информацию, жизненно необходимую для США. Источник Блумквиста получил информацию от молодой женщины-хакера, похожей на его давнюю знакомую, поэтому журналист обращается к Лисбет за помощью, однако у неё, как обычно, имеются на сей счёт свои планы. Тайна, которую они оба преследуют, находится в центре шпионской сети, киберпреступников и правительств по всему миру, и кое-кто ни перед чем не остановится, чтобы её сохранить.
Sony Pictures считает Клэр Фой наиболее подходящей кандидаткой на роль, однако у актрисы очень напряжённый рабочий график и предложение поучаствовать в биографическом фильме о Ниле Армстронге «Первый человек» режиссёра Дэмиана Шазелла. Поговаривают, что в случае чего, Фой могут заменить на другую англичанку — Фелисити Джонс.
Вероятно, съёмки начнутся уже скоро, так как релиз картины запланирован на 5 октября 2018 года.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/16/5184.shtml?0
Раздел Вести с полей
«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон | 10/05
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы» » Ссылка дня » 08/05
5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч » Ссылка дня » 07/05
|
Не так давно мы писали о том, что студия Sony Pictures активно подыскивает исполнительницу главной женской роли в фильм режиссёра Феде Альвареса «Девушка...
Колин Фёрт договорился об участии в экранизации романа Джея Парини «Переход Беньямина», где сыграет ведущую роль...
Зак Эфрон получил главную роль маньяка в независимом проекте под названием «Редкий злодей, воплощённое зло»...
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
Нелюбовь new
15 мая, понедельник
Меч короля Артура : Не тот меч щупал. | akametall
Не буду ничего развернуто говорить, так как говорить особо нечем. С логикой в фильме большая беда и отсюда все проблемы не перекрываемые харизмой персонажей и... далее
14 мая, воскресенье
Второй уикенд мая прошёл за океаном в точности согласно старой традиции, когда открывший лето старожил не только продолжает доминировать...
Цыганка, Gypsy new
» Тизер
6 дней, 6 Days new
Тачки 3, Cars 3
Прокат в России: 15 июня 2017 года
Чужой: Завет, Alien: Covenant
Прокат в России: 18 мая 2017 года
Ограды: Король джунглей
Меч короля Артура: Не поедем в Камелот
Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Основатель: Награда за смелость
Галерея: Чужой: Завет
|
|
|
|
|
«Стражи Галактики 2», рецензия «Меч короля Артура», рецензия «Чужой: Завет», кадры «Перестрелка», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв «Основатель», отзыв «Форсаж 8», отзыв «Затерянный город Z», рецензия «Пустота», отзыв Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв «Время первых», рецензия «Ограды», отзыв «Прочь», отзыв