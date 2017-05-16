Клэр Фой претендует на «Девушку, которая застряла в паутине»

Не так давно мы писали о том, что студия Sony Pictures активно подыскивает исполнительницу главной женской роли в фильм режиссёра Феде Альвареса «Девушка, которая застряла в паутине». Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, видимо, не удалось привлечь к проекту, поскольку в настоящий момент Sony стремится заключить контракт на съёмки с британской актрисой Клэр Фой, известная по фильмам «Время ведьм» и «Розовая вода» и сериалам «Корона» и «Череп и кости».

Напомним, что Лисбет Саландер — героиню литературной серии Стига Ларссона «Миллениум», куда входит «Девушка, которая застряла в паутине», в оригинальной шведской экранизации играла Нуми Рапас, а в англоязычном римейке Дэвида Финчера — Руни Мара.

Однако у истории имеется не только главная героиня, но и главный герой — журналист Микаэль Блумквист. Планируемая картина расскажет о том, как однажды ночью он получает важную информацию, жизненно необходимую для США. Источник Блумквиста получил информацию от молодой женщины-хакера, похожей на его давнюю знакомую, поэтому журналист обращается к Лисбет за помощью, однако у неё, как обычно, имеются на сей счёт свои планы. Тайна, которую они оба преследуют, находится в центре шпионской сети, киберпреступников и правительств по всему миру, и кое-кто ни перед чем не остановится, чтобы её сохранить.

Sony Pictures считает Клэр Фой наиболее подходящей кандидаткой на роль, однако у актрисы очень напряжённый рабочий график и предложение поучаствовать в биографическом фильме о Ниле Армстронге «Первый человек» режиссёра Дэмиана Шазелла. Поговаривают, что в случае чего, Фой могут заменить на другую англичанку — Фелисити Джонс.

Вероятно, съёмки начнутся уже скоро, так как релиз картины запланирован на 5 октября 2018 года.

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