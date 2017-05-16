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Колин Фёрт сыграет философа-антифашиста в драме «Переход Беньямина»
Колин Фёрт договорился об участии в экранизации романа Джея Парини «Переход Беньямина» ("Benjamin’s Crossing"), где сыграет ведущую роль. Режиссёр картины — Пэт О’Коннор, у которого актёр уже снимался в 1987 году в мелодраме «Месяц в деревне».
Книга является воссозданием последних лет жизни немецкого философа-интеллектуала и антифашиста еврейского происхождения Вальтера Беньямина (1892-1940), когда после прихода к власти нацистов, он был вынужден эмигрировать во Францию, а после её оккупации — бежать в США через Испанию. На пограничном пункте Беньямина задержали как не имеющего визы гражданина и обязали вернуться во Францию. Той же ночью, в гостинице, где ему разрешили переночевать, он покончил с собой.
Сценарий к фильму написали Джей Парини и Девон Джерсилд. Финансирует проект компания Fortitude International, продюсеры: Карл Эффенсон из Artimage Entertainment, Салли Джо Эффенсон из Joule Films, Лукас Джэрач, Роберт Огден Барнум и Надин де Баррос.
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