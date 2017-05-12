  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Киноблог » Вести с полей » 12 мая 2017, 14:51:38
Написать комментарий

Роб Коэн готовится к съёмкам кинокомикса «Рейзер»

Рейзер

Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» ("Razor") по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо, которую он уже давно планирует экранизировать. Коэн также написал адаптированный сценарий, куда вошли элементы другого комикса автора — «Страйк» ("Stryke"). В производстве также участвуют продюсереры: Джефф Мост от компании Most Films, Филип Ли («Тёмный рыцарь», «Выживший»), Джим Стил («Прибытие» 1996 года) и Шон Лидиард.

Рейзер ака Николь Митчелл стала героиней комиксов в 1992 году. После пережитого убийства своего отца и сестры стала одержима местью. Она сделала из себя смертоносную машину, непроницаемую для боли.

По мнению Коэна, комикс применительно к нашему времени восхитителен. В нём есть и месть, и любовный роман, много действия, харизматичная героиня в центре сюжета и общая мрачноватость истории.

Финансирует проект кинокомпания Number 11 Films совместно с Lotus Entertainment, в планах которых создание трёх-четырёх картин, бюджет которых варьировался бы от $5 млн до $40 млн.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/12/5181.shtml?1
Читать остальные части этого выпуска
Написать комментарий | Обсудить на форуме | На главную | Рецензии | Афиша
Раздел Вести с полей
Марго Робби, Пол Макгиган и сериал «Судья Дредд: Мега-сити 1» | 11/05
«Хеллбой», «Грань будущего 2», Ванесса Редгрейв, Джонни Депп, Джефф Бриджес, Дайан Лейн и Лайам Нисон | 10/05
Крис Пайн, Мишель Уильямс, Джеймс Марш, Уилл Феррелл и Джейсон Момоа | 06/05
По «Игре престолов» разрабатывают четыре теле-сериала | 05/05
Николай Костер-Валдау, Кристина Хендрикс, Брайан де Пальма, Джефф Голдблюм, Дэнни де Вито и Шайя Лабуф | 04/05
Также в блоге:
Кинокасса России: 4-9 мая, «Стражи Галактики 2» улетают » Бокс-офис » 10/05
Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы» » Ссылка дня » 08/05
Бокс-офис США: 5-7 мая, «Стражи Галактики 2» открывают сезон » Бокс-офис » 07/05
5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч » Ссылка дня » 07/05
Кинокасса России: 27.04-01.05, «Форсаж 8» и худший уикенд за 19 месяцев » Бокс-офис » 02/05
Кинозвёзды в новостях
Ридли Скотт
Джонни Депп
Брэд Питт
Роберт де Ниро
Стивен Спилберг
Кристиан Бэйл
Уилл Смит
Шарлиз Терон
Лайам Нисон
Кирстен Данст
Леонардо ди Каприо
Дуэйн Джонсон
Марк Уолберг
Алисия Викандер
Том Хэнкс


Обновления
Джулия Робертс сыграет двойную роль в экранизации «Продавца книг»
Джулия Робертс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Синтии Свонсон 2015 года «Продавец книг»...
Роб Коэн готовится к съёмкам кинокомикса «Рейзер»
Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо...
Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс зачислились в кинокомикс «Новые мутанты»
Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс стали первыми официально подтверждёнными участницами кинокомикса «Люди Икс: Новые Мутанты»...
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан снимутся в боевике Скотта Во
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют ведущие роли в экшен-фильме Скотта Во «Экс-Багдад» по сценарию Араша Амела...
Трейлеры, кадры, постеры:

Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» Русский трейлер для взрослых

11 мая, четверг

Новости кино:
Каннский кинофестиваль ужесточает правила из-за онлайн-видеосервисов
Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...
Марго Робби сыграет в триллере «Страна грёз»
Марго Робби сыграет ведущую роль в остросюжетном триллере «Страна грёз»...
«Судья Дредд» отправляется на телевидение
Не дождутся фанаты «Судьи Дредда 3D» с Карлом Урбаном в главной роли сиквела, хотя со времени выхода фильма в 2012 году разговоры о продолжении не прекращались. Но...
Пол Макгиган возглавит съёмки сериала «Карнавальная улица»
Amazon Studios анонсировала начало производства фэнтезийного теле-сериала «Карнавальная улица», на который уже много лет кряду посматривали: Гильермо дель Торо...
Трейлеры, кадры, постеры:

Трансформеры 5: Последний рыцарь
Трансформеры 5: Последний рыцарь, Transformers: The Last Knight
Прокат в России: 22 июня 2017 года
постеров: +1
» Русский TV-ролик

10 мая, среда

Новости кино:
Ушёл из жизни культуролог Даниил Дондурей
В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей...
Кинокасса России: 4-9 мая, «Стражи Галактики 2» улетают
После самого мёртвого уикенда за полтора с лишним года до нас добралось очередное кинопрокатное лето...
Нил Маршалл перезапустит «Хеллбоя»
В феврале мы узнали окончательное решение по триквелу «Хеллбоя», когда режиссёр дилогии Гильермо дель Торо объявил...
У сиквела «Грани будущего» появилось название
Даг Лиман раскрыл название сиквела научно-фантастической картины 2014 года «Грань будущего», разговоры о котором ходят с 2015-го...
Ванесса Редгрейв сыграет в паре с Кристофом Вальцем
Ванесса Редгрейв сыграет ведущую женскую роль в режиссёрском дебюте Кристофа Вальца «Джорджтаун» по статье Франклина Фора в New York Times Magazine 2012 года «Худший...
Fox и New Regency экранизируют новый роман Энди Уира
Кинокомпании Fox и New Regency приобрели права на новый роман Энди Уира «Артемида», публикация которого состоится в ноябре этого года...
Джонни Депп подписался на комедию «Ричард прощается»
Джонни Депп сыграет ведущую роль в комедийном фильме режиссёра Уэйна Робертса «Ричард прощается»...
Джефф Бриджес и Дайан Лейн снимутся в драме Рид Морано
Джефф Бриджес и Дайан Лейн сыграют главные роли в безымянной драме режиссёра Рид Морано, которую сейчас все хвалят за телесериал «Рассказ служанки»...
Лайам Нисон сыграет в римейке испанского триллера «Незнакомец»
Лайам Нисон зачислился на главную роль в триллер «Возмездие» для StudioCanal, Picture Company и Ombra Films...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный

Основатель: Награда за смелость
Майкл Китон в роли случайного человека, который построил империю «Макдональдс», и актёра, заслужившего «Оскар»

Галерея: Чужой: Завет
18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Стражи Галактики 2», рецензия . «Форсаж 8», отзыв . «Чужой: Завет», кадры . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . «Основатель», отзыв . «Пустота», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Наваждение», рецензия . Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв . «Время первых», рецензия . «Объезд», отзыв . «Прочь», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Меч короля Артура", "Стражи Галактики 2", "Прочь", "Большой", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Рок дог", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Кухня: Последняя битва"
Новинки кино 2017: "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   