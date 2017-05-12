Роб Коэн готовится к съёмкам кинокомикса «Рейзер»

Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» ("Razor") по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо, которую он уже давно планирует экранизировать. Коэн также написал адаптированный сценарий, куда вошли элементы другого комикса автора — «Страйк» ("Stryke"). В производстве также участвуют продюсереры: Джефф Мост от компании Most Films, Филип Ли («Тёмный рыцарь», «Выживший»), Джим Стил («Прибытие» 1996 года) и Шон Лидиард.

Рейзер ака Николь Митчелл стала героиней комиксов в 1992 году. После пережитого убийства своего отца и сестры стала одержима местью. Она сделала из себя смертоносную машину, непроницаемую для боли.

По мнению Коэна, комикс применительно к нашему времени восхитителен. В нём есть и месть, и любовный роман, много действия, харизматичная героиня в центре сюжета и общая мрачноватость истории.

Финансирует проект кинокомпания Number 11 Films совместно с Lotus Entertainment, в планах которых создание трёх-четырёх картин, бюджет которых варьировался бы от $5 млн до $40 млн.

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