Джулия Робертс сыграет двойную роль в экранизации «Продавца книг»

Джулия Робертс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Синтии Свонсон 2015 года «Продавец книг» ("Bookseller"). Права на роман приобрела компания Crystal City Entertainment.

События драматической истории с элементами фантастики происходят в 1960-х годах в двух реальностях: в Денвере в 1962 году и там же в 1963. Героиня первой — Китти Миллер, жизнь которой протекает в абсолютном балансе с миром и самой собой. Она обожает книжный магазин, которым управляет на пару с лучшей подругой Фридой и наслаждается своим ежедневным существованием. В её жизни однажды был мужчина по имени Кевин, но надежды Китти на совместное будущее не оправдались.

Героиня второй реальности — Кэтрин Андерссон, которая замужем за Ларсом — любовью всей её жизни. У них есть дом, красивые дети и хорошие друзья — всё то, о чём Китти Миллер только мечтала и надеялась когда-нибудь обрести. Однако всё это существует только пока она спит. Убеждённая в том, что это плод её бурного воображения, Китти наслаждается ночными путешествиями в иной мир, однако с каждым посещением реальность с Кэтрин становится всё более независимой. Может ли она выбрать одну из них и какова цена этого выбора? Между тем грань между мирами начинает стираться и Китти предстоит выяснить, какой из них реален, а какой — похож на реальность.

Джулия Робертс сыграет Китти и Кэтрин, а также выступит продюсером фильма совместно с Лизой Джиллан и Марисой Ерес Джилл из компании Red Om Films, а также Ари Пинчотом и Джонатаном Рубенштейном из Crystal City.

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