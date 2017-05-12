Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс зачислились в кинокомикс «Новые мутанты»

Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Мэйси Уильямс («Игра престолов») стали первыми официально подтверждёнными участницами кинокомикса «Люди Икс: Новые Мутанты» ("X-Men: New Mutants"). Автор сценария и режиссёр фильма — Джош Бун («Виноваты звёзды»).

«Новые мутанты» — это команда мутантов-подростков, которую собрал в своё время Чарльз Ксавье для раскрытия и обуздания своих суперспособностей, дабы они чего не натворили.

Тейлор-Джой получила роль мутанта-волшебницы Магики со способностью телепортации. Настоящее имя русской девушки — Ильяна Распутина. Мэйси Уильямс сыграет Волчицу, девушку из Шотландии Рейн Синклер, способную превращаться в женщину-волка.

В производстве кинокомикса принимает участие студия 20th Century Fox и продюсеры Лорен Шулер Доннер и Саймон Кинберг. Релиз фильма назначен на 13 апреля 2018 года.

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