Джереми Реннер сыграет легендарного стрелка Дока Холлидея

Джереми Реннер получил роль культового персонажа из вестернов про Дикий Запад и реально существовавшего американца Джона Генри «Дока» Холлидея в фильме по мотивам романа Мэри Дории Рассел «Док: Роман-эпитафия: Рассказ о перестрелке у корраля» ("Doc: A Novel and Epitaph: A Novel of the O.K. Corral").

Прежде, чем стать одним из самых известных ганфайтеров Дикого Запада, Док Холлидей (1851-1887) был обычным стоматологом, причём, очень хорошо образованным. Его судьбу круто изменила болезнь. Вскоре после того, как он открыл свою практику в Атланте в начале 1870-х годов, у него диагностировали туберкулёз на неизлечимой стадии. Чтобы замедлить течение болезни, он отправился в Техас с более тёплым и сухим климатом. В 1973 году, в Далласе, Холлидей открыл собственный стоматологический кабинет, затем пристрастился к выпивке и азартным играм, а уже в 1875-м был впервые арестован за перестрелку в салуне. Спустя ещё несколько арестов и смены жительства он познакомился и крепко подружился с Уайеттом Эрпом, которого он спас от бандитской пули. В 1881 году в Тумстоуне Док Холлидей вместе с братьями Эрпами активно поучаствовал в одной из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада «Перестрелке у корраля», длившейся всего 30 секунд. На стороне закона выступили братья Эрпы и Холлидей, на стороне бандитствующих ковбоев — Билли Клейборн, братья Том и Фрэнк Маклори, братья Билли и Айк Клэнтоны. Нескольким бандитам удалось скрыться, и уже скоро они покалечили одного из братьев Эрпа, а другого убили. С этого момента началась охота Эрпа на бандитов, получившая в истории название «Вендетта Эрпа».

Умер Док Холлидей в возрасте 36 лет. В кино его сыграли такие актёры, как: Вэл Килмер («Тумстоун»), Виктор Мэтьюр («Моя дорогая Клементина») и Кирк Дуглас («Перестрелка в О. К. Коррал»).

Продюсерами фильма выступают: Кевин Фрейкс для PalmStar, выкупившей права на экранизацию романа Рассел, Джереми Реннер и Дон Хэнфилд для компании Combine. В настоящее время в проект подыскиваются сценарист и режиссёр.

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