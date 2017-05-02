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Эван Макгрегор, Тео Джеймс и Кристина Агилера снимутся в любовной драме
Загадочный проект режиссёра Дрейка Доримуса («Равные», «Как сумасшедший», «Полной грудью») получил название, синопсис и команду актёров. В романтической драме с элементами научной фантастики «Зои» примут участие: Эван Макгрегор, Тео Джеймс, Кристина Агилера, Рашида Джонс, Миранда Отто, Мэттью Грэй Габлер и зачислившаяся в проект ранее Леа Сейду. А вот Чарли Ханнам, который должен был сыграть в фильме центральную роль, проект покинул.
Макгрегор и Сейду сыграют учёных из одной лаборатории, которые работают над созданием революционной технологии, предназначенной усовершенствовать романтические отношения. В какой-то момент исследователи непреднамеренно оказываются в роли подопытных.
Кого сыграют все остальные актёры не сообщается.
Сценарий к фильму написал Ричард Гринберг, исполнительный продюсер — Ридли Скотт. Съёмки начинаются в июне в Монреале.
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