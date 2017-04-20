Уиллу Смиту предложили роль джина в сказке «Аладдин»

Уилл Смит договаривается об участии в фильме по мотивам полнометражного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин». Актёру предложили роль джина, которого в оригинале озвучивал Робин Уильямс. Сценарий киноадаптации написал Джон Огаст («Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика»), режиссёр — Гай Ритчи.

Мультфильм был снят по мотивам известной арабской сказки об Аладдине из «1001 ночи», многие детали которой были изменены. Весь сюжет строится вокруг обладания волшебной лампой, внутри которой живёт джинн, способный исполнить любые три желания своего хозяина. Лампа тысячи лет хранится в Пещере Чудес, куда может войти только достойный из достойнейших. Властолюбивый визирь Джафар города Аграбы узнаёт о существовании лампы и решает ею завладеть. Он подкупает одного из воров, чтобы тот вынес её из пещеры, однако он так и не возвращается. Тем временем, дочь султана Аграбы Жасмин, уставшая от жизни во дворце, сбегает из дома и оказывается на улицах города, где её принимают за воровку. Местный воришка с доброй душой по имени Алладин встречает девушку и выручает её из неприятностей. Джафар с помощью колдовства узнаёт, что именно Аладдин может войти в пещеру с лампой — так их пути пересекаются. Он приказывает страже поймать юношу и бросить в тюрьму, после чего переодевается в старого узника и «помогает» ему сбежать, а взамен просит принести ему волшебную лампу. С этого момента начинаются захватывающие приключения Аладдина.

В современной версии будет сохранена вся музыка из оригинального мультфильма, хотя сама история, как нам обещают, будет представлена в несколько ином ракурсе.

В настоящее время идёт кастинг на главные роли Аладдина и принцессы Жасмин.

Продюсирует картину Дэн Лин («Шерлок Холмс», «Лего») от компании Lin Pictures.

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