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Мадс Миккельсен снимается в триллере «Арктика»
Мадс Миккельсен играет ведущую роль в триллере о выживании «Арктика» ("Arctic"). Режиссёр — дебютант в большом кино Джо Пенна. Он же написал сценарий совместно с Райаном Моррисоном.
Персонаж Миккельсена в результате несчастного случая застрял в Арктике и теперь должен решить: остаться в относительной безопасности в своём лагере и просто ждать спасения, или выбраться в цивилизацию, предприняв путешествие через неизведанные земли с огромным риском для жизни.
Производство картины в настоящее время уже началось. Съёмки проходят в горах Исландии при поддержке компаний: Armory Films, Union Entertainment Group и Pegasus Pictures. Продюсеры — Крис Лемоул, Тим Зэджэрос и Ноа Хеусснер, исполнительный продюсер — Марта де Лаурентис, ранее уже сотрудничавшая с Миккельсеном на телесериале «Ганнибал», где актёр также сыграл ведущую роль.
Релиз «Арктики», как полагают, может состояться до конца этого года.
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