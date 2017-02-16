Мела Гибсона хотят позвать в сиквел «Отряда самоубийц»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures подыскивает режиссёра в сиквел «Отряда самоубийц» и, как говорят, пытается заполучить Мела Гибсона. Ни о каком официальном переговорном процессе речь пока не идёт.

В оригинальном кинокомиксе режиссёра Дэвида Эйера рассказывается о команде опасных преступников из Джокера, Харли Квин, Дэдшота, Убийцы Крока, Эль Диабло и других, собранных для использования их в опасных миссиях на благо правительства США и в обмен на сокращение тюремных сроков.

Главные роли в картине сыграли: Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Виола Дэвис, Джоэль Киннаман, Кара Делевинь и Джай Кортни. Большинство из них, по-видимому, вернётся в сиквел.

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