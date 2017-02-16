Джаред Лето дебютирует в режиссуре

Джаред Лето возглавит съёмки криминального триллера по идее Джеймса Эллроя «77».

События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1974 году. В центре сюжета двое полицейских, которые расследуют похищение Патти Херст — внучки газетного магната и миллиардера Уильяма Рэндольфа Херста. Одновременно с этим делом копы занимаются жестоким убийством и раскрывают зловещий заговор.

Элрой написал сценарий для студии Paramount Pictures почти двадцать лет назад, для текущего проекта его переписал один из сценаристов сериала «Нарко» Дэвид Мэтьюс. В продюсировании картины поучаствуют: Дик Воль из Wolf Films, Тони Гланц и Джаред Лето через свою компанию Paradox.

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