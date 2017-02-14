|
Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл подписались на триллер «Сдерживая тьму»
Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл («Прогулка», «Железный человек 3», «Стыд») примут участие в съёмках остросюжетного триллера «Сдерживая тьму» ("Hold The Dark") по одноимённому роману Уильяма Джиральди. Режиссёр картины — Джереми Солнье («Зелёная комната», «Катастрофа»).
В труднодоступных местах Аляски волки похитили и загрызли троих детей. К расследованию происшествия привлекают биолога, специализирующегося на поведении волков. Он раскрывает тайну матери одного из детей, и женщина исчезает. На её поиски отправляется отец ребёнка, только что вернувшийся с войны в Ираке и узнавший о смерти сына.
Автор адаптированного сценария — Мэйкон Блэр.
Джеффри Райт будет играть биолога, Джеймс Бэдж Дэйл сыграет детектива, назначенного расследовать преступление, а Скарсгаард изобразит отца погибшего ребёнка. Роль исчезнувшей матери досталась Райли Кео («Безумный Макс: Дорога ярости», «Супер Майк»). Съёмки стартуют уже в марте.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/02/14/5070.shtml?1
Раздел Вести с полей
Пол Джиаматти, Джефф Дэниелс, Дэвид Гордон Грин, Дэнни Макбрайд, Джон Карпентер, Кевин Смит и Джо Манганьелло | 10/02
Сиенна Миллер, Аарон Пол, Кристина Хендрикс, Джеки Уивер, Джерард Батлер, Майкл Шин и Мишель Монахан | 07/02
Также в блоге:
Ролики россыпью: «Пираты Карибского моря», «Красавица и чудовище», «Призрак в доспехах» » Ссылка дня » 13/02
5 лучших роликов недели: Николас Кейдж, собака Джона Уика и влюблённый Волдеморт » Ссылка дня » 12/02
|
Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в безымянной картине Ричарда Линклейтера о докторе-шарлатане...
Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл примут участие в съёмках остросюжетного триллера «Сдерживая тьму» по одноимённому роману Уильяма Джиральди...
Оливье Мегатон заменил Харольда Цварта в комедийном экшен-триллере «Гоночная машина», следующем проекте Киану Ривза...
Дэйв Батиста сыграет вместе с Джоди Фостер в научно-фантастическом триллере «Отель Артемис»...
13 февраля, понедельник
12 февраля в Лондоне объявлены обладатели премии британской киноакадемии BAFTA. Лучшим фильмом года признан «Ла-Ла Ленд»...
Жара стояла почти всю прошлую неделю. Сначала был как всегда жирный Суперкубок, а затем и другие блокбастеры подтянулись...
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
» TV-ролик
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
12 февраля, воскресенье
Американские прокатчики в этом году, взглянув на календарь, не стали заморачиваться и поставили все три главных релиза февраля на самую выигрышную его неделю между...
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Великая стена: И Мэтт Дэймон
Обитель зла: Последняя глава: Зомби-муви
Джон Уик 2: Хеллоу даркнесс, май олд френд
На пятьдесят оттенков темнее: Придёт серенький волчок
Лего Фильм: Бэтмен: Уязвимые места
|
|
|
|
|
«Джон Уик 2», рецензия «На 50 оттенков темнее», отзыв Оскар 2017: предоскаровская галерея «Обитель зла 6», рецензия «Лего Бэтмен», рецензия «Великая стена», рецензия «Притяжение», рецензия «Викинг», рецензия «Голос монстра», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия «Три Икса: Мировое господство», рецензия «Феминизм». Киносценарий