Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл подписались на триллер «Сдерживая тьму»

Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл («Прогулка», «Железный человек 3», «Стыд») примут участие в съёмках остросюжетного триллера «Сдерживая тьму» ("Hold The Dark") по одноимённому роману Уильяма Джиральди. Режиссёр картины — Джереми Солнье («Зелёная комната», «Катастрофа»).

В труднодоступных местах Аляски волки похитили и загрызли троих детей. К расследованию происшествия привлекают биолога, специализирующегося на поведении волков. Он раскрывает тайну матери одного из детей, и женщина исчезает. На её поиски отправляется отец ребёнка, только что вернувшийся с войны в Ираке и узнавший о смерти сына.

Автор адаптированного сценария — Мэйкон Блэр.

Джеффри Райт будет играть биолога, Джеймс Бэдж Дэйл сыграет детектива, назначенного расследовать преступление, а Скарсгаард изобразит отца погибшего ребёнка. Роль исчезнувшей матери досталась Райли Кео («Безумный Макс: Дорога ярости», «Супер Майк»). Съёмки стартуют уже в марте.

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