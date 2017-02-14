Оливье Мегатон возглавит съёмки экшен-триллера с Киану Ривзом

Оливье Мегатон заменил Харольда Цварта в комедийном экшен-триллере «Гоночная машина» ("Rally Car"), следующем проекте Киану Ривза. Сценарий к фильму написал Джереми Лотт по идее Стивена Хэмила.

Ривз сыграет некогда первоклассного гонщика, чемпиона NASCAR, который не может смириться с тем, что его лучшие годы остались в прошлом. Когда его профессиональная деятельность и личная жизнь идут под откос, он вынужден принять участие в международной гонке с высокими ставками через весь Китай. Доказывать себе и миру, что его рано списывать со счетов, герою придётся в компании молодой китаянки, которая будет вторым пилотом.

В производстве фильма принимают участие кинокомпании Lionsgate и китайская Fundamental Films, обеспечивающая проекту финансирование. Киану Ривз не только сыграет ведущую роль, но и выступит продюсером вместе со Стивеном Хэмилом («Джон Уик», «Криминальная фишка от Генри») через их общую компанию Company Films. Съёмки начнутся этим летом.

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