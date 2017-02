Роберт Дауни-младший и Ричард Линклейтер объединятся для совместного проекта

Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в безымянной картине Ричарда Линклейтера о докторе-шарлатане. В производстве участвует студия Annapurna Pictures и принадлежащая Сьюзан и Роберту Дауни производственная компания Team Downey.

Проект основан на эпизоде "Man of the People" из подкаста REPLY ALL, где рассказывается о том, как люди используют технологии и как технологии влияют на людей.

В центре сюжета — реальная история доктора Джона Бринкли, который разбогател и прославился с помощью псевдомедицины, популизма и собственной радиостанции. Популярность Бринкли привлекла к нему пристальное внимание настоящего доктора Морриса Фишбейна, который в течение целого десятилетия собирал доказательства для разоблачения мошенника и шарлатана.

Роберт Дауни-младший и его супруга Сьюзан Дауни выступят продюсерами фильма совместно с Меган Эллисон из Annapurna Pictures и Ричардом Линклейтером.

