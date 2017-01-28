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Киноблог » Вести с полей » 28 января 2017, 14:18:05
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Доминик Уэст получил роль в «Расхитительнице гробниц»

Доминик Уэст

Доминик Уэст сыграет Ричарда Крофта — отца главной героини приключенческой картины «Расхитительница гробниц» ("Tomb Raider") по мотивам популярного игрового франчайза. Также в фильме снимаются Алисия Викандер в заглавной роли и Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Джанго освобождённый», «Идентификация Борна») в роли главного антагониста.

Производство фильма только что стартовало в Южной Африке. Всё, что нам известно о сюжете — это то, что Лара Крофт отправится на поиски своего отца. Роль Доминика Уэста будет куда более значительной, чем у Джона Войта в известной дилогии с Анджелиной Джоли — дочерью актёра.

Снимает картину норвежский режиссёр Роар Утхауг («Волна») по сценарию Женевы Робертсон-Дворет («Трансформеры 5»). В производстве принимают участие компании: Warner Bros., MGM и GK Films. Релиз назначен на 16 марта 2018 года.

Напомним, что оригинальная игра о приключениях молодого британского археолога Лары Крофт "Tomb Raider" была издана в 1996 году и выпускается до сих пор. Серия была признана одной из самых популярных, а её героиня Лара Крофт стала поп-культурным феноменом. Существуют также мобильные игры серии, настольные, а также комиксы и книги.

Студией Paramount Pictures ранее были сняты две картины — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Нынешний проект является их полной перезагрузкой.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/01/28/5049.shtml?1
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