Кейт Бекинсейл сыграет в драме «Шоколадные деньги»

Кейт Бекинсейл подписалась на главную роль в драме «Шоколадные деньги» ("Chocolate Money") по одноимённому роману Эшли Прентис Нортон. Сценарий написала Эмма Форрест, режиссёр — Адам Шенкман («Рок на века», «Сказки на ночь», «Лак для волос»).

События разворачиваются в Нью-Йорке в 1980-х годах. В центре истории — взаимоотношения баснословно богатой наследницы шоколадного бизнеса Бэбс Баллентайн и её дочери-школьницы Беттины, не по годам развитой девушки. Бэбс живёт жизнью рок-звезды, проводя время на экстравагантных вечеринках, которые сама же и устраивает. Ослеплённая жизнью своей матери и постоянно жаждущая её внимания, Беттина заводит роман с женатым возлюбленным своей матери Маком, после чего девушку отправляют в школу-интернат. Но и в сложившихся обстоятельствах она видит шанс привлечь к себе внимание Бэбс. Очень скоро она оказывается в одной компании с несовершеннолетним сыном Мака.

Кейт Бекинсэйл исполнит роль Бэбс. Актриса также принимала участие в написании сценария и выступит одним из продюсеров фильма вместе с Лесли Арданг от компании Mar-Key Pictures. Съёмки начнутся этой весной в Нью-Йорке.

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