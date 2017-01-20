Стивен Гэган возглавит съёмки "Tom Clancy’s The Division"

Стивен Гэган («Золото», «Сириана», «Траффик») назначен режиссёром киноадаптации компьютерной игры от шведской компании Ubisoft Massive "Tom Clancy’s The Division". Главные роли в фильме закреплены за Джейком Гилленхаалем и Джессикой Честейн.

События первоисточника разворачиваются в охваченном пандемией Нью-Йорке. Основные службы города не работают — и ситуация быстро скатывается в хаос. Персонаж Гилленхааля — агент спецподразделения, который должен обеспечить порядок, разобравшись с криминальной обстановкой на улицах, и выяснить причины случившегося.

Вероятно, Гэган сам напишет сценарий к фильму. Продюсируют проект Гилленхааль и Джерард Гиллемо из компании Ubisoft. Их задача состоит в том, чтобы снять картину к 2018 году.

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