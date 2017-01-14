«Логан», «Звёздные войны: Эпизод 9» и «Хан Соло. Звёздные войны. Истории»

«Логан», обновление

Кинокомпания 20th Century Fox позволила Хью Джекману поделиться со своими поклонниками твитом, содержащим официальный синопсис фильма «Логан», в котором он играет заглавную роль Росомахи. Ранее не раз упоминалось, что это последнее появление Джекмана в роли мутанта из «Людей икс», однако ходят упорные слухи о том, что он ещё может появиться в сиквеле «Дэдпула».

События «Логана» происходят в ближайшем будущем, в тайном месте вблизи Мексиканской границы, где уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Ксавьере. Но когда их находит преследуемый тёмными силами юный мутант, попытки Логана скрыться от мира и своего прошлого терпят крах. Противостоит Росомахе могущественная корпорация Натаниеля Эссекса и группа киборгов «Оружие Х».

Недавно созданного мутанта X-23, клона Росомахи, будет играть 12-летняя Дафни Кин. Патрик Стюарт повторит роль профессора Ксавьера. Также в фильме в главных ролях снимаются Бойд Холбрук и Ричард Грант.

Авторы сценария: Майкл Грин, Скотт Франк и Джеймс Манголд, который также руководит съёмками из режиссёрского кресла. В прокат картина выходит 3 марта 2017 года.

Lucasfilm не станет воссоздавать образ Кэрри Фишер для «Звёздных войн: Эпизода 9»

После внезапной смерти Кэрри Фишер, снявшейся в легендарной фантастической саге Джорджа Лукаса «Звёздные войны» в роли принцессы Леи, и вернувшейся к роли в современном продолжении франшизы, появились различные слухи об использовании оцифрованного образа актрисы в Эпизоде 9, где, по слухам, её участие должно было быть весьма существенным.

Lucasfilm была вынуждена сделать по этому поводу официальное заявление, в котором говорится, что у кинокомпании нет планов заниматься воссозданием облика актрисы с помощью компьютерных технологий. Компания дорожит памятью о Кэрри Фишер и будет всячески её оберегать.

До своей кончины актриса успела сняться во всех сценах «Звёздных войн: Эпизода 8», релиз которого состоится 15 декабря 2017 года. Помимо Фишер, в картине снимались: Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Люпита Нионго, Оскар Айзек, Домнал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи, Энди Сёркис, Лора Дерн, Келли Мари Тран и Бенисио дель Торо. Режиссёр фильма — Райан Джонсон.

Вуди Харельсон сыграет в «Хане Соло» криминального авторитета

Кинокомпания Lucasfilm официально подтвердила участие Вуди Харельсона в фильме Фила Лорда и Криса Миллера «Хан Соло. Звёздные войны. Истории» ("Han Solo Star Wars Story").

В картине предполагается рассказать о том периоде из жизни героя, когда он встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью. Тогда с ним впервые столкнулись в Мос-Эйсли Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби. Вуди Харельсон, как ранее и сообщалось, будет играть наставника Хана Соло. Он научит молодого контрабандиста азам неправедной жизни. По словам актёра, для его образа вряд ли потребуется много грима, хотя они ещё думают над этим.

Помимо Харельсона, в картине снимаются: Олден Эренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан) и Эмилия Кларк. В прокате фильм стартует 25 мая 2018 года.

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