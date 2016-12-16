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Кинокасса России: 5-8 января, «Кредо убийцы» против «Викинга»

Киноблог » Бокс-офис » 10 января 2017, 23:00:50
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Кредо убийцы

После вялой второй половины декабря праздничные выходные прошли в отечественных мультиплексах неожиданно ударно — о рекордах «Викинга», поставленных им в начале восьмидневки, мы уже писали, но нельзя было ожидать, с какой силой рванётся в бой главная зарубежная премьера праздников, благодаря которой валовая касса с четверга по воскресенье выросла аж до 1,816 млрд руб. — впереди здесь только первые уикенды 2015-го (2,215 млрд) и 2014-го (1,951 млрд), по сравнению же с 7-10 января прошлого года (1,351 млрд) сборы выросли более чем на треть. Всего за первые восемь дней года общая касса без учёта СНГ составила примерно 3,642 млрд руб., что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,837 млрд) и на 7% больше по сравнению с 2015-м (3,396 млрд).

В минувший четверг бескомпромиссным лидером чарта стало «Кредо убийцы» — провалившаяся у себя дома экранизация видеоигры сразу же добыла у нас 244 млн руб., выдав лучший первый день в истории после «Отряда самоубийц» (258 млн) и «Железного человека 3» (257 млн), второй из которых также вышел в праздничный четверг, а заодно обновив рекорд дневных сборов января всего через три дня после того, как это сделал «Викинг». При таком мощном старте и противоречивых рейтингах падения в следующие дни были неизбежны, однако к утру понедельника лента успешно насчитала у себя 633 млн руб. и прошла, таким образом, в топ-20 лучших стартов в истории. Итоговые её сборы даже в отсутствии выносливости должны приблизиться теперь к 1,2 млрд рублей.

Викинг

Что же до «Викинга», он собрал за последние четыре дня праздников 397 млн руб. и тем самым довёл общую 11-дневную кассу до 1,214 млрд руб., сразу же выйдя на пятое место в истории среди всех российских релизов. К концу проката фильм должен занять как минимум вторую строчку, расположившись между «Сталинградом» (1,669 млрд) и «Экипажем» (1,504 млрд). Впрочем, не будем забывать, что бюджет здесь тоже составляет отбитые буквально только что 1,25 млрд руб., и об окупаемости этих денег речи не может и быть.

Следом в рождественский уикенд расположились семейные релизы, так, на третьей строчке «Три богатыря и морской царь» показали 220 млн руб. за четырёхдневку и 680 млн руб. подытога, к которым по графику предыдущей части добавят ещё около полутора сотен. Четвёртую строчку заняли заокеанские «Монстр-траки», чьи 147 млн руб. за праздничную четырёхдневку выльются в 250 с небольшим миллионов итога.

Далее отступили ленты, вышедшие в широкий прокат ещё в декабре: «Пассажиры» добыли за свой третий уикенд 130 млн руб., а «Ёлки 5» — 113 млн руб., подытогом для первого фильма явились 920 млн руб., а для второго — 739 млн руб., конечными целями для них являются миллиард и 800 миллионов соответственно.

В остальном «Снежная королева 3» завершила праздники с 82 млн руб. за уикенд и 255 млн руб. за восемь дней проката, а «Изгой-Один» скоропостижно закругляет прокат с 25 млн руб. за четвёртый уикенд и безыдейными 689 млн руб., собранными со дня премьеры.

В первые выходные года, следующие за рабочей неделей, бокс-офис, как водится, рухнет с небес на землю — все старожилы, даже вышедшие в минувший четверг, главную часть своих денег уже собрали, а в качестве премьер выступают по-своему скромные «Закон ночи», «Почему он?» и «Ла-Ла Ленд». Следите за нашими обзорами.


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