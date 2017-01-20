Энн Хэтуэй присматривается к римейку «Отпетых мошенников»

Энн Хэтуэй договаривается об участии в фильме женской версии знаменитой комедии Фрэнка Оза 1988 года «Отпетые мошенники». Картина получила название «Паршивки» ("Nasty Women"). Другую главную роль получила актриса Ребел Уилсон («Братья из Гримсби», «Идеальный голос», «Ночь в музее: Секрет гробницы»). В оригинальной картине главные роли сыграли Майкл Кейн, Стив Мартин и Гленн Хедли.

Мартин сыграл мелкого мошенника Фредди, заключившего пари с аферистом-профессионалом высокого класса Лоуренсом, что он первым охмурит богатую наследницу (Хедли). С этого момента между двумя мужчинами и их объектом желаний начинается игра в кошки-мышки. Успех картины поспособствовал появлению в 2005 году одноимённого мюзикла.

Фильм Оза, к слову, тоже является римейком картины Ральфа Леви 1964 года «Сказки на ночь». Главные роли в ней сыграли: Дэвид Нивен, Марлон Брандо и Ширли Джонс.

Сценарий очередного римейка, главные партии в котором отданы женщинам, написал Джейк Шеффер. На этот раз предметом пристального внимания мошенниц станет богатый технический гений.

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