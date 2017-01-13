Warner Bros. запускает в производство «Корпус Зелёных фонарей»

Warner Bros. и DC Films приступили к разработке кинокомикса «Корпус Зелёных фонарей» ("Green Lantern Corps"). Сценаристами в проект назначены Дэвид Гойер и Джастин Родс. Последний до сих пор ничем особенным в кино не отличился, а вот Гойер нам очень хорошо известен по многим кинокомиксам двухтысячных: трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене и картиной Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», его же «Человеком из стали», «Призрачному гонщику» из марвеловской вселенной и телесериалом «Константин» из DC Comics.

Что касается «Зелёного фонаря», то здесь Гойеру придётся работать впервые. Как мы помним, неудачной экранизацией комикса в 2011 году занимались совсем другие киноделы — сценаристы: Майкл Грин, Марк Гугенхайм, Грег Берланти, Майкл Голденберг и режиссёр Мартин Кэмпбелл. Райан Рейнольдс, сыгравший в фильме заглавную роль Хэла Джордана, в новую адаптацию не вернётся. Его будет играть другой актёр. Кроме того, Рейнольдс нашёл для себя более выигрышную партию в «Дэдпуле», сиквел которого уже не за горами.

Центральными персонажами «Корпуса Зелёных фонарей» станут афроамериканец-морпех-снайпер Джон Стюарт, созданный писателем Деннисом О’Нилом и художником Нилом Адамсом в 1971 году, и Хэл Джордан. Стюарт — один из первых супергероев-афроамериканцев, до сих пор он был ключевым героем мультсераила «Лига справедливости», в команду которой входил. В полнометражном кино супергерой появится впервые. Его противник в комиксах — злодей Синестро, бывший в своё время наставником Хэла Джордана — члена Корпуса и одного из основателей Лиги справедливости. Кто сыграет главных героев нынешнего проекта пока не сообщается.

Говорят, что Гойер с Родсом придумали совершенно новое приключение в стиле полицейского бадди-муви, которое объединит истории Стюарта и Джордана. Картина описывается как «Смертельное оружие» в космосе. Проекту прочат быстрый старт, релиз фильма предварительно планируется на 2020 год.

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