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5 лучших роликов недели: чёрный Гарри Поттер, роботы и пародия на Канье Уэста
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Чёрный Гарри Поттер видит «всякое дерьмо»:
Анимационная короткометражка о роботах и ускорении темпа работы:
Брайан Крэнстон, Джессика Бил и Джованни Рибизи разыгрывают оперу по цитатам Канье Уэста.
Специфика Луки Бигацци, основного оператора Паоло Соррентино, и особенно его страсть к центрированию:
Малоизвестный баскетболист Мэтт Боннер сделал ироничный прощальный ролик к завершению своей карьеры, который внезапно его прославил:
На этом всё.
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