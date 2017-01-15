5 лучших роликов недели: чёрный Гарри Поттер, роботы и пародия на Канье Уэста

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Чёрный Гарри Поттер видит «всякое дерьмо»:





Анимационная короткометражка о роботах и ускорении темпа работы:





Брайан Крэнстон, Джессика Бил и Джованни Рибизи разыгрывают оперу по цитатам Канье Уэста.





Специфика Луки Бигацци, основного оператора Паоло Соррентино, и особенно его страсть к центрированию:





Малоизвестный баскетболист Мэтт Боннер сделал ироничный прощальный ролик к завершению своей карьеры, который внезапно его прославил:





На этом всё.

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