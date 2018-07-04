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Человек-муравей и Оса: Пожужжим

Роман КОРНЕЕВ , 4 июля 2018

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Весь мини-франчайз про человека-муравья внутри монструозно разросшейся Киновселенной Марвел с самого начала напоминает нам притчу о том, что даже лучшие умы вроде самого (а то и единственного) успешного продюсера современного Голливуда Кевина Фейги могут ошибаться, а после продолжать упорствовать в собственных ошибках. Для начала, первый фильм о ЧМ уже на старте три года назад вошёл в когорту финансово слабых проектов MCU, в этом ему уступали только первые попытки тогда ещё только зарождающегося феномена начала десятых годов, на старте же ЧМ вообще до сих пор остаётся слабейшим марвеловским кинокомиксом под эгидой «Диснея». Формально это можно было бы списать на то, что это «ознакомительная» вводная серия персонажа, вот дальше-то он по заведённой традиции как выскочит, как выпрыгнет, если бы не вполне ознакомительные «Стражи Галактики», которые за год до того громили бокс-офис почище многих конкурентов, да и «Доктор Стрэндж» год спустя показал себя куда лучше ЧМ.

Проблема с этим героем в ультра-коротких штанишках была прежде всего в главной его фишке, а именно в масштабе. Сколько ни помещай его гигантским вставным номером в «Гражданскую войну», все понимают, что эта ветка марвеллизаций, она не про увеличение, а про уменьшение. И нужно быть совершенно гением сценария и постановки, чтобы объяснить зрителю, что маленький герой с большим сердцем — это круто, а не чисто поржать. Всё равно рано или поздно комикс станет семейной мелодрамой «про дорогая, я уменьшил детей», а комикс по рецептам тов. Фейги должен быть прикольным, но эпичным. В чём эпичность борьбы с тихоходками и уворачивания от мухобоек — нужно ещё суметь объяснить зрителю.

И нет, бессменный постановщик теперь уже дилогии Пейтон Рид — это не тот человек, который умеет в эпик. Он именно что умеет в семейную мелодраму, и если в первом фильме детективно-догонятельная линия всё-таки присутствовала, то первые же кадры «Человека-муравья и Осы» (название в нарочитом стиле комиксов 60-х — это отдельный вопрос к продюсерам) твёрдо направляют нас в сторону, да, именно семейных мелодрам.

После выкинутого на разборках Мстителей кунштюка Скотт Лэнг мирно кочумает под домашним арестом, пестуя любимую дочу. Одновременно другая любимая доча, а именно Хоуп Ван Дайн страдает от безвременной кончины мамочки тридцать лет назад, о чём нам показывают мини-приквел. Учитывая, что и сам второй фильм о ЧМ — это хронологический приквел к «Войне Бесконечности» (о чём нам напомнят на титрах), то на выходе получается такой ретро-приквел приквела вышедшего совсем недавно фильма, к тому же невероятно легковесный во всех смыслах, особенно на фоне учинённой Таносом трагедии в умах фанатов.

То есть папочка хочет спасти мамочку, ЧМ не хочет обратно в тюрьму, в сюжет добавляется крошечный главзлодей, который хочет... добывать из микромира... квантовую энергию? Ну или типа того. Плюс по полю бегает квантовый Призрак, который хочет вообще непонятно чего, а тут ещё Лоуренс Фишберн со своим хитрым планом, в общем, всё выглядит так, будто сценаристы нарочно придумывали ну хоть какие-нибудь помехи просто пойти и спасти мамочку, а заодно за уши притащить в сюжет всех этих людей, включая собственно ЧМ, который тут ну такое пятое колесо, что ой.

По сути, кроме притыренного костюма, он здесь нужен только, чтобы доча лучезарно улыбалась, муравей стучал в барабан, а они с Хоуп продолжали изображать романс, это при том, что химии между этими двоими не больше, чем между двумя динозаврами в соседнем зале. Эванджелин Лилли мало того что на три головы круче пресловутого ЧМ во всём, так ещё и внезапно в кадре выглядит ровесницей собственной матери в исполнении Мишель Пфайфер, и временами между ней и Майклом Дугласом на экране какие-то совсем не папино-дочерины интонации мелькают, пока челмур блохой скачет по району со своим приятелем Майклом Пеньей и катается на грузовике-самокате.

Ну и пресловутый послетитровый финал, который окончательно разваливает всё то, что выстраивали целую серию, чем этот эпизод напоминает аналогичный во втором сезоне «Мира Дикого Запада», вроде как городили-городили, и тут нате.

Тяжело понять, как это воспринимается фанатами, наверное, на этом месте они должны, скрепя сердце, мужественно взять себя в руки и не зарыдать, но для всех остальных это смотрится как неудачная попытка закрыть франчайз. Тогда зачем было снимать? Миллиардных прибылей фильм не принесёт, выходит он ко всему впритык к двум подряд кассовым монстрам той же серии, во всём им проигрывая, тогда в чём смысл? Окончательно захватить мир, ехал марвел через марвел? Вытоптать вослед всему остальному прокату уже собственную поляну, чтобы ничего не выросло? Напомнить всем о том, что в следующем году грядёт «Капитан Марвел»? Оригинальный тизер тизера сиквела ребута, учитывая предстоящий сюжет, фанатам прекрасно известный.

Ну и ладно кино действительно было бы хотя бы смешное. Нет, за время сеанса пару раз засмеялись совсем уже оголтелые фанаты, и по сути единственный действительно весёлый эпизод — это конферанс Пола Радда, имперсонирующего любящую мать семейства, респект, остальное время все в зале не без интереса, но и без особых восторгов смотрели на цепочку аттракционов в неплохом триде (давненько не было удачных трёхмерок, видимо, игра в масштаб способствует), но не более того. Причём встань фильм на, скажем, октябрь, было бы только меньше вопросов, да и поднакопившейся усталости от стольких комиксов подряд было бы куда меньше. А так, ну да, ещё одна комикс-мелодрама с одной отличной, но жутко притянутой за уши сценой семейного воссоединения.

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