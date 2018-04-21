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ММКФ 2018 : фоторепортаж

Опасный бизнес:

Опасный бизнес: Судьба гринго

Никита КОМАРОВ, 21 апреля 2018
Статьи » Рецензия Криминальное
 
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«Опасный бизнес» — криминальная комедия с россыпью действующих лиц и сюжетных линий, необъяснимым образом представленная скорее в духе «Вавилона». Она числит в качестве автора сюжета и соавтора сценария Мэттью Стоуна, который в своё время добился наибольшей известности, адаптировав чужой роман в провалившийся звёздный фарс «Большие неприятности», и это подчёркивает одновременно корни нового фильма и странную природу того, что из них выросло. Издалека в обоих случаях видны знакомые очертания кино, в котором известные актёры шатаются в пределах нарочито хаотичного сюжета в ролях разной степени колоритности; в этом есть сколько-то Тарантино, больше — Элмора Леонарда, чьи экранизации, две из которых как раз сняли мистер Q и режиссёр «Неприятностей» Барри Зонненфельд, были 20 лет назад на пике популярности.

В 2018 году появление чего-то подобного — внезапное событие для немногих интересующихся; повода для праздника, впрочем, нет. История безобидного менеджера среднего звена, который всегда всё делал правильно, только чтобы выяснить, что друзья ему не друзья, жена изменяет, денег нет, боссы рады выкинуть за борт, а командировка в Мексику может вызвать интерес местного криминалитета, расплывается до 110 минут, отказываясь как от гиперактивного набора происшествий, так и от уверенной в себе остроумной расслабленности. Вместо этого она тяготеет к стилистике прямолинейной драмы, явно рассчитывающей всерьёз увлечь зрителя корпоративно-фармацевтическими интригами, сложными отношениями внутри любовных треугольников и сценами, в которых персонажи задумчиво глядят из окон и общаются с собственными отражениями.

В то же время это кино, в котором криминальный авторитет обсуждает со своими жертвами лучшие альбомы Beatles, прежде чем отрезать им пальцы или хуже — шутка, выползшая с самого дна мусорной свалки, образовавшейся когда-то вслед за «Криминальным чтивом». Шарлиз Терон, больше похожей на Сигурни Уивер, чем когда-либо, досталась самая яркая роль за счёт того, что ей достаётся больше всего нарочито небрежных неполиткорректных реплик («говорить по-мексикански», «жирные люди такие смешные» и так далее); на короткое время она же становится героиней драмы о женщине, слишком привыкшей добиваться своего с помощью вульгарного напора и стратегического декольте, однако эти моменты в итоге столь же незначительны, сколь и внезапны. Прочие второстепенные персонажи подготовлены к серьёзному тону не лучше.

Опасный бизнес

Возможно, примерно такое кино снял бы про себя и окружающих сам главный герой. Дэвид Ойелово, отдыхающий здесь от полных достоинства ролей в байопиках, играет интересного протагониста в том плане, что при взгляде на него сложно догадаться, насколько далеко он может зайти. Однако этот интерес понижается по мере того, как проясняется ответ: недостаточно далеко. Несмотря на раннюю уловку с похищением, его внешний и внутренний путь от неудачника Гарольда к крутому Гарри зависит в меньшей степени от его собственной инициативности и действий, чем от непредсказуемых поворотов судьбы, и фильм слишком занят, без толку отвлекаясь на других персонажей, чтобы извлечь должный юмор — или должный пафос — из его положения бедолаги, попавшего в центр хаоса.

В полном соответствии с интригующим, но не вполне разумным подходом, Шарлто Копли появляется в кадре лишь в середине и играет одного из более уравновешенных персонажей; некоторое время ему даже есть что играть, но лишь до тех пор, пока его спонтанные дискуссии насчёт Библии не надоедают и самим авторам.

Заканчивается фильм в манере, которой уже не удивляешься: при всём количестве основных действующих лиц, выстрелы в голову в кульминации получают преимущественно безымянные шестёрки, а остальных ждёт та или иная новая жизнь, которая даже в случае главного героя имеет скорее теоретический, чем фактический вес. По итогам всех произвольных событий высказывание сводится к журнальной обложке о том, что, быть может, это мексиканцам стоило бы построить стену, чтобы не пускать к себе американцев, — и даже её сценарий не заслуживает.

Опасный бизнес

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Опасный бизнес:

Опасный бизнес
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 2
трейлеры: 11

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