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Лига Справедливости

Лига Справедливости: Лига Справедливости Лига Справедливости: фото добавлено 20 октября 2017
         
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Лига Справедливости: Лига Справедливости
На фото: Галь Гадот, Джейсон Момоа, Генри Кэвилл
         
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16 ноября 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит кинокомикс Зака Снайдера и Джосса Уэдона «Лига Справедливости», в котором Бэтмен и Чудо-женщина собирают других супергероев, чтобы образовать одноимённую команду защитников человечества. В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кэвилл, Джаред Лето, Джесси Айзенберг, Эмбер Хёрд, Джереми Айронс, Джей Кей Симмонс, Виллем Дефо, Эми Адамс, Джейсон Момоа. Предлагаем вашему вниманию галерею кадров из фильма, не забудьте также про коллекцию роликов.

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Превью фотогалереи целиком
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