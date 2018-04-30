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Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»

Роман КОРНЕЕВ, 30 апреля 2018
Статьи » Рецензия Премьеры

Новинки апреля 2018: Мстители. Война бесконечности

Сезон летних блокбастеров в этом году у нас случился без фальстарта — никаких апрельских тяжеловесов, а главный апрельский релиз и вовсе был искусственно передвинут минкультом на май, так что после двух месяцев уныния май случился у нас внепланово горячим, когда помимо двух главных комиксов года и одного ожидаемого спин-оффа за зрителя будет сражаться ещё и совершенно глупо перенесённый сюда с марта отечественный фантастический проект.

Впрочем, обо всём по порядку. 3 мая в российском прокате с недельным опозданием (и под отдельное обещание пропустить 9 мая — небывалый маразм) выходит самый кассовый по сборам стартового уикенда фильм в истории, собирательный марвеловский кинокомикс «Мстители: Война бесконечности». Пока герои пытаются забороть бородатого Таноса, наши кинотеатры утирают пот со лба, если бы изначальный план Мединского сложился, фильм бы стартовал у нас аж 10 числа, в таком случае убытки нашего проката, и без того достаточно крупные, сосчитать и вовсе стало бы невозможно.

А вот и фильм, ради которого всё это было придумано — снятый по сценарию этого самого Мединского антифашистский фильм про побег из концлагеря «Собибор» интересен разве что режиссёрским дебютом Константина Хабенского, в остальном почти 1400 копий росписи (на сто больше чем у «Марвела») совершенно понятны — попробуй не отдай такому фильму половину залов, сразу узнаешь, что у тебя нелады с пожарной безопасностью, например. Смешно будет, когда пойдут первые данные о сборах фильма, снятого, по словам самого режиссёра, без финала, который пришлось придумывать в последнюю неделю съёмок путём опросов актёров. Мол, «братец, ты как думаешь, что стало с твоим героем». Снизу громко стучат.

Ну, а если вы не фанат мединскино и комиксов, то в среднеузком прокате на неделе выходит артхаусная стоп-моушен анимация Веса Андерсона «Остров собак».

10 мая ни у нас, ни за океаном желающих подставлять свои фильмы под каток марвеловского тяжеловеса не нашлось, так что на неделе отдуваться пришлось таким проходным фильмам как киберпанк «Анон», психиатрический ужастик «Истерия» и очередной ненужный сиквел «Такси 5», который может смотреться нормально только на фоне посетившего ММКФ с официальным визитом постаревшего главного героя первых частей Сами Насери.

Однако уже 17 мая все эти фильмы, за исключением, может быть, ещё живых «Мстителей», пойдут под нож другого комикса — «Дэдпул 2» героически возвращается с более масштабной историей, новым главзлодеем (которого, как и у «Марвела», играет Джош Бролин, такая вот прокатная рифма) и патентованными шуточками ниже пояса. Будет смешно, если свежие стартовые рекорды «Мстителей» сразу же будут побиты.

Ну, а если вы не фанат циничных комиксов, то на неделе в среднем прокате выходит комедийный триллер с Марго Робби «Конченая».

Что случится 24 мая вообще малопонятно, потому что при живых двух ультратяжеловесах в прокат ворвётся ещё и диснеевская же стэнделонка про одного из главных персонажей вселенной «Звёздных войн» по имени Хан Соло. Дополнительные уточнения бессмысленны, в кои-то веки никто не будет задаваться вопросом, кто, мол, все эти люди, как было с «Изгоем-один», тут всё понятно.

А вот что непонятно, так это чем думают продюсеры отечественного фантастического проекта о параллельных вселенных «Черновик» по мотивам бестселлера Сергея Лукьяненко. Сначала перенос с марта на май, а потом странная идея начать предпоказы 25 мая, пожалуй, самый худший день в этом году, когда это вообще можно было сделать. Ну, 4 мая было бы ещё хуже, согласен.

В общем, 31 мая, когда фильм выйдет в нормальный широкий прокат, его уже можно будет благополучно закапывать в малых залах субсидированных сельских кинотеатров, да ещё и кой-какая конкуренция подоспеет: первый в этом году хоррор с Мартином Фриманом «Истории призраков», британская же околофантастическая мелодрама «Как разговаривать с девушками на вечеринках» и шпионская мелодрама Фрэнсиса Лоуренса с Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» (они по-прежнему не родственники).

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до июня, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2018 года.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2018/04/30/premier.shtml
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