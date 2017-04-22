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Наваждение:

Наваждение: Обычные проблемы

Никита КОМАРОВ, 22 апреля 2017
Статьи » Рецензия Ужас!
 
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Наваждение

«Наваждение» — последний потомок в традиционно сумасбродной, но очень живучей семье триллеров, благополучное буржуазное существование протагонистов которых нарушается вторжением психопата того или иного пола (большую часть времени это женщина), стремящегося разрушить идиллию по той или никакой причине. Популяризировавшее (но не создавшее) этот поджанр «Роковое влечение» с его любовницей из ада, покусившейся на счастье традиционной семьи (тм), дало рождение целой армии монструозных нянек, соседок, секретарш, поклонниц и поклонников, и так дальше — вплоть до полицейских и приёмных детей, и по их стопам «Наваждение» отправляет уже не первую злую бывшую, не способную отдать мужа и ребёнка другой.

Эта завязка заключает в себе большой потенциал для лихорадочного угара в духе недавнего «Поклонника» и заметно меньший — для серьёзной драмы, и фильм совершает свою первую и решающую ошибку, пытаясь усидеть на обоих этих стульях. И если то же «Роковое влечение» начиналось как совершенно правдоподобное, даже сложное кино, и по ходу дела становилось всё более нелепым (сохраняя при этом суровое лицо), то «Наваждение» неуверенно перескакивает от одного градуса к другому — от сцены, в которой снежная королева в исполнении Хейгл пытается заставить дочь кататься на лошади, к той, где она без промедления сбрасывается с лестницы, прежде чем обвинить добропорядочную героиню Доусон в том, что та на неё напала.

Это ловушка, в которую подобным фильмам всегда было легко попасть — любая приземлённость в конечном счёте оказывается лишь дымом на пути к безумию, и проще и лучше сразу же отбросить серьёзность. Здесь сценарий идёт скорее в обратном направлении. Обе главные героини получают по травмирующей предыстории: для Хейгл таковую олицетворяет такая же, как она, мать, вырастившая её с идеей о том, что главное, чего ей следует добиться — это найти мужика и родить ребёнка; для Доусон — избивавший её бывший. Первая терпит поражение в результате того, что не может измениться и отпустить свою прежнюю жизнь; вторая, наоборот, сильна тем, что не позволяет прошлому себя контролировать, и на том, чтобы лишить её этой силы в глазах других, строится план против неё.

Наваждение

Умные драмы и триллеры вырастали из более сомнительной почвы, но «Наваждение» никак не углубляется в свои идеи, оставляя персонажей либо одномерными и скучными на уровне вырезок из глянцевого журнала, либо вынужденными жить в двух разных, перечёркивающих друг друга фильмах. Именно жертвой последнего и оказывается Хейгл, то предстающая едва ли не трагической героиней с массой комплексов и замедленным развитием, то в буквальном смысле мастурбирующая при мысли о своём коварном плане (что он коварный, зрителю ещё ранее дают понять несколькими сценами, в которых она очень медленно потягивает красное вино в полной темноте) и резко появляющаяся в кадре в сопровождении звукового эффекта, обычно припасённого для демонов в хоррорах.

Как раз подобные абсурдные моменты — и входящая в их число неизбежная кульминация, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель — остаются в итоге единственной частью фильма, способной хоть как-то развлечь; это притом, что в сумме они насчитывают минут десять хронометража и фактически подрывают самим своим существованием весь остальной сценарий, после чего остаётся лишь гадать о разрыве между задумкой разных вовлечённых в создание фильма людей и тем, что у них на выходе получилось. В каком-то смысле уместно, что на своей финальной минуте кино само перестаёт видеть разницу между своей глупостью и серьёзностью, уже не разделяя их, но объединяя в один по-своему прекрасный твист. Но и эта минута — тоже всего лишь минута.

Наваждение

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Наваждение:

Наваждение
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

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