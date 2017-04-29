  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Затерянный город Z:

Затерянный город Z: Чем дальше в лес

Никита КОМАРОВ, 29 апреля 2017
Статьи » Рецензия Драма
 
Поставьте фильму оценку!

Человек покидает высшее общество Лондона — пыльные комнаты, чей мрак едва рассеивает бьющийся в окна свет, и населяющих их усатых стариков, снисходительно отмечающих недостаток медалей у него на груди — чтобы искать неожиданно осознанную им цель своей жизни в изумрудных амазонских джунглях. Он пускается в экспедицию трижды на протяжении трёх разных десятилетий, проходя в процессе через мировую войну и каждый раз оставляя позади жену и растущее количество детей; джунгли в основном встречают его молчанием, которое в какой-то момент заполняет свист летящих из леса стрел и копий, но случайно найденных недалеко от берега остатков посуды достаточно, чтобы утвердить в нём веру и внутренний огонь.

Для Джеймса Грэя «Затерянный город Z» — тоже экспедиция; проработав два десятка лет ради статуса одного из самых недооценённых современных режиссёров, он впервые покинул улицы родного Нью-Йорка, на которых ставил затягивающие драмы с уклоном в криминал или в романтику. Абсолютный классицист — всегда слишком сдержанный, чтобы быть модным, и слишком умный и самобытный, чтобы снимать анонимное «престижное» кино под награды — в сценарии «Затерянного города» ступивший на непривычную территорию режиссёр живо превратил Перси Фосетта в человека, в котором мог бы разглядеть собственное отражение. А именно — одержимого своим делом мечтателя, который нигде не чувствует себя как дома, но не может, да и решительно не хочет изменять своим инстинктам, упрямо отправляясь на поиски неизведанного.

Таким он предстаёт в первых же сценах, где убивает оленя, отделившись от множества остальных охотников, а затем не получает должного признания, поскольку является «неудачливым в выборе своих предков» (ради произнесения одной этой мимолётной, но жгучей реплики в кадре появляется престарелый актёр Мюррей Мелвин, исполнитель одной из запоминающихся второплановых ролей в «Барри Линдоне»). Таким он и остаётся на протяжении всего остального фильма — романтико-трагический герой, просвещённый идеалист, выходящий с пламенными монологами против всё тех же скептичных, а то и открыто насмехающихся над ним стариков.

В интервью Грэй прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым — это гарантирует уже его типичный для начала прошлого века расизм в отношении всё тех же индейцев, — но защищает своё право представлять события удобным для себя образом. По сути, он прав — историческая правда никогда не должна быть самоцелью и загораживать дорогу авторскому самовыражению; проблема в том, что в данном случае главный герой — и окружающий его фильм — становятся менее интересными, чем они могли бы быть.

Затерянный город Z

Вся незначительная глубина, которую имеет Фосетт экранный, кроется скорее в его внешних характеристиках — в том же общественном положении, которое мало зависит от него самого — чем в конкретных словах и действиях, большей частью сводящихся к прогрессивному самобичеванию («Какие же мы высокомерные») и бескомпромиссной целеустремлённости. Не лучше дело обстоит с его женой, при каждом появлении в кадре то жалующейся на корсет, то выдающей что-нибудь вроде «Я независимая женщина», пускай и полушутя-полусерьёзно. Будь это строго персонажная драма, конфликт героев с их временем и навязанными им ролями мог бы дышать и развиваться, однако внутри приключенческого эпика это уже не конфликт, а просто навязывание им одномерных взглядов, и тем более резонно, что, несмотря на все старания Ханнэма и Сиенны Миллер, их переигрывает более эксцентричный и загадочный Паттинсон на втором плане.

Быть может, Грэй прогадал, взявшись за сюжет, охватывающий столько времени; его предыдущие фильмы — и в особенности недавняя «Иммигрантка», его первое историческое кино и вершина его карьеры — выигрывали именно за счёт того, что заставляли своих персонажей принимать сиюминутные решения и в результате раскрываться с новых и новых сторон здесь и сейчас. Другое дело, что именно размах «Затерянного города» в конечном счёте оказывается источником его драматического эффекта — пока в кадре идут сначала годы, а затем десятилетия, вечное возвращение персонажей друг к другу и в джунгли придаёт им и их жизням дополнительный вес, и это течение времени помогает режиссёру прийти к действительно сильному финалу. Впрочем, и при таком раскладе результатом остаётся кино, обдумывать которое интереснее, чем смотреть.

Затерянный город Z

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/04/29/lostcityofz.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Стражи Галактики 2Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧудо-женщинаЧужой: ЗаветТачки 3Спасатели МалибуKingsman: Золотое кольцоЛига Справедливости

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ДРАМА"

Жена смотрителя зоопарка:
И другие звери
Героиня Честейн просто чуть интереснее остальных людей вокруг неё, фальшивых и банальных. Если переживаешь, то лишь за животных и то в одной сцене — бомбёжки зоопарка. Фантастическое достижение для фильма про Холокост

«Последствия»:
Ну звиняйте
На какой-то момент Шварценеггер действительно превращается в целеустремлённого и ни о чём не сожалеющего Калоева. А заодно диспетчер перестаёт быть совсем отвратительной сопливой тряпкой

«Ученик»:
Временное расстройство
Это политическое кино, которое не стесняется быть таковым. Серебренников находит высказывание, под которым может всецело подписаться, и доносит его с неподдельным убеждением и силой
Также на Кинокадре :

«Перестрелка»:
Бэнг-Бэнг
Противоречивость делает из простого, чисто развлекательного кино — местами довольно трудное мультижанровое и во многом исключительно киноманское представление. Патентованная тихая шиза, свойственная Уитли, пробирается даже сюда

«Наваждение»:
Обычные проблемы
Неизбежная кульминация, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель – остаётся в итоге единственной частью фильма, способной хоть как-то развлечь

«Уйти красиво»:
Не радость
Трое главных актёров, играющих самих себя, тогда как работающие над фильмом люди тащили хронометраж до 90 минут всеми способами, кроме самого простого: взять ту самую завязку и отталкиваться от неё и только от неё

«Время первых»:
Два фильма
Если «быковские» интерлюдии изнутри «Востока-2» смотрятся логично и нескучно, то переключения на ЦУП надоедают минуте на десятой, насколько они вялы и однообразны, всё это разбавляется шпецэффектом

Новинки апреля 2017: «Форсаж 8», «Время первых» и пустота
Апрель рискует оказаться одним из самых слабых месяцев года, потому что несмотря на наличие у него главного апрельского тяжеловеса всех времён, зрителю предоставлена разве что россыпь отечественных релизов

Лекарство от здоровья:
Одинокий реджи
Редчайшая чистота кадра и твёрдость монтажа. Почти никакого стедикама, только очень-очень медленные наезды, всюду виньетка и центрирование, иногда переходящее в кубриковскую зловещую симметрию
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Затерянный город Z:

Затерянный город Z
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 22
трейлеры: 10


Обновления

28 апреля, пятница
Дэмиан Шазелл заинтересовался работой на телевидении
Дэмиану Шазеллу предложили возглавить съёмки музыкальной драмы для телевидения «Эдди»/«Водоворот». Автор сценария — Джек Торн...
Джесси Айзенберг снимет комедийный сериал «Маркет»
Джесси Айзенберг при поддержке производственной компании Джей-Джей Абрамса Bad Robot выступит режиссёром комедийного теле-сериала «Маркет» и сыграет в нём одну из...
HBO анонсировал теле-римейк «Плутовства»
Телеканал НВО заказал многосерийный проект по сатирической комедии Барри Левинсона 1997 года «Плутовство»...
Макджи покинул «Повелителей Вселенной»
Перезапуск популярной франшизы 1980-х годов «Повелители Вселенной» остался без режиссёра...
Трейлеры, кадры, постеры:

Стражи Галактики 2
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
кадров: +103

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
» TV-ролик 4
» TV-ролик 3
» О съёмках 2

Взрывная блондинка, Atomic Blonde
» Русский трейлер 2
» Русский трейлер

Окджа, Okja
» Промо-ролик

Чудо-женщина
Чудо-женщина, Wonder Woman
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» TV-ролик 2

27 апреля, четверг
Джо Джонстон назначен режиссёром перезагрузки «Хроник Нарнии»
Джо Джонстон возглавит съёмки фэнтезийной картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» по мотивам знаменитой литературной серии Клайва Стэйплза Льюиса. Автор...
Производство сиквела «Войны миров Z» начнётся в 2018 году
Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z»...
М. Найт Шьямалан анонсировал кроссовер «Сплита» и «Неуязвимого»
M. Найт Шьямалан анонсировал через твиттер производство сиквела «Сплит», который получил название «Стекло»...
Хилари Суонк получила роль в «Доверии» Дэнни Бойла
Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» для телеканала FX...
Эван Макгрегор сыграет «Кристофера Робина»
Эван Макгрегор сыграет главную роль в фильме кинокомпании Walt Disney Pictures «Кристофер Робин» по мотивам мультсерии о Винни Пухе...
Трейлеры, кадры, постеры:

Чужой: Завет
Чужой: Завет, Alien: Covenant
Прокат в России: 18 мая 2017 года
кадров: +23
» Короткометражка "Связующее звено" на русском
» Короткометражка "Связующее звено"

26 апреля, среда
Уилл Смит претендует на главную роль в фильме Энга Ли
Уилл Смит договаривается об участии в экшен-триллере «Близнецы», анонсированном несколько дней назад...
Кинокомпания Disney обнародовала изменённый график релизов
Вслед за кинокомпанией 20th Century Fox, объявившей вчера даты выхода в прокат некоторых из своих проектов...
Трейлеры, кадры, постеры:

Тачки 3
Тачки 3, Cars 3
Прокат в России: 15 июня 2017 года
» Русский трейлер 3

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Перестрелка
Противоречивость делает из простого, чисто развлекательного кино — местами довольно трудное мультижанровое и во многом исключительно киноманское представление. Патентованная тихая шиза, свойственная Уитли, пробирается даже сюда

Затерянный город Z
Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный

Наваждение
Весь фильм мы ждём неизбежной кульминации, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель

Форсаж 8
А, что, кого-то там убили, чуть не запустили ядрён батон, а я вообще всех предал? Главное же 7емья, 8осемья и грядущие 9евятья и 10есятья!

Время первых
«Быковская» лирика о дружбе младшего Леонова и старшего Беляева и «бекмамбетовская» компьютерная красота с патетикой
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Вики Синема Электросталь, Семь Звёзд Краснодар, Киноцентр Анапа, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Синема Стар Рио Румянцево, Киноцентр Армавир.

Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики
"репортажные" триллеры
авторскую фантастику
инди-комедии
псевдодокументальное кино
другие жанры
нет, я смотрю только "большое" кино
результаты
Фильмы какого "нестудийного" жанра вы ждёте сильнее всего:
олдскул-боевики 20%
"репортажные" триллеры 6.3%
авторскую фантастику 43%
инди-комедии 6.8%
псевдодокументальное кино 4.9%
другие жанры 6.5%
нет, я смотрю только "большое" кино 13%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Форсаж 8», отзыв . «Время первых», рецензия . «Затерянный город Z», рецензия . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . Сериал «Девчонки», финал, отзыв . «Пустота», отзыв . «Призрак в доспехах», рецензия . «Наваждение», рецензия . «Уйти красиво», рецензия . «Стражи Галактики 2», кадры . «Объезд», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Форсаж 8", "Время первых", "Перестрелка", "Затерянный город Z", "Кухня: Последняя битва", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Секретный агент", "Сфера"
Новинки кино 2017: "Стражи Галактики 2", "Меч короля Артура", "Спасатели Малибу", "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   