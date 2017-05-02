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Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»

Роман КОРНЕЕВ, 2 мая 2017
Статьи » Рецензия Премьеры

Новинки мая: Стражи галактики 2

С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда не просто один блокбастер в неделю как по часам, а ещё и помимо этого вокруг совсем никого. То есть какой бы то ни было альтернативы заокеанским (каким же ещё) тяжеловесам практически не сыскать, и даже вездесущий Минкульт со своим посконным креативом совсем не заметен. Что будет, если на широкопрокатники народ пойдёт не очень, сложно даже представить, ведь кинотеатры и так уже месяц живут единственным релизом. Впрочем, обо всём по порядку.

4 мая локомотивом проката становится марвеловский комикс «Стражи галактики 2». Звёздный Лорд и его друзья (а также некоторое количество врагов) под новую-старую музычку отправляются на планету Эго, где живёт запропавший папа Питера Куилла, у которого назревают грандиозные планы на героического сынулю.

Кино вышло бодрое и искромётное, но если вы не любитель комиксов и не планируете досмотреть все послетитровые сцены, то вам стоит задуматься, а ваше ли это кино.

К тому же фильм получился не слишком детским, так что выходящий тут же китайско-американский мультфильм «Рок Дог» будет так или иначе востребован юной аудиторией.

Наконец, всем остальным вариантов немного — внезапно скромная отечественная военная драма «Три дня до весны» и широкие превью успешного инди-триллера «Прочь» и комедийного боевика с Джеки Чаном «Доспехи бога: В поисках сокровищ».

Впрочем, 11 мая все они немедленно уйдут в тень, поскольку все залы, которые не отберёт «Марвел», достанутся новичку в лице средневекового приключенческого фэнтэзи «Меч короля Артура». За классический сюжет про меч-в-камне берётся Гай Ритчи, который для этого позвал на площадку Чарли Ханнэма, Джуда Ло и Эрика Бану. Впрочем, подобные фильмы практически никогда не собирают большую кассу, тем удивительнее упорство, с каким снова и снова киношники наступают на прежние грабли.

Тут ещё должны были выходить полнометражные «Спасатели Малибу» с Дуэйном Джонсоном вместо Памелы Андерсон, но фильм в последний момент перенесли на 1 июня, так что он в наш обзор не попадает. Зато в этот слот в последний момент впихнули драму Валерия Тодоровского «Большой». Такой вот наш ответ нашей же «Матильде».

Ну и наконец 18 мая количество заметных премьер сокращается до одной — именно тогда выходит очередная попытка Ридли Скотта реанимировать франчайз «Чужие». На этот раз противостояние людей и ксеноморфов под приглядом андроида Дэвида в исполнении Майкла Фассбендера получило название «Чужой: Завет». Новый корабль (вместо «Прометея» тот самый «Завет»), новые-старые проблемы, но стилистика вроде как обещана снова как в классике, а сценарий… ну, посмотрим.

Завершает же список новинок весны 2017 самый, пожалуй, долгожданный релиз сезона, но не потому что такой ожидаемый, а потому что так долго. 23 мая в прокат выходит пятая часть похождений капитана Джека Воробья «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Прежний Джонни Депп, новые морские проклятия (павшие и на сам франчайз, о новой части которого начали говорить аж в далёком уже 2010, но вышел фильм только сейчас), старые герои (в кадр вернули даже камео Блума и Найтли), новые пиратские капитаны (в лице Хавьера Бардема в роли капитана Салазара) и новые молодые герои (кастинг в стиле новых ЗВ войны, если вы понимаете). На выходе получилось бодро, но совершенно непонятно, каково будущее франчайза. Официально фильм анонсируется как последний. Но это же «Дисней», ребята.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до лета, обо всех возможных изменениях и уточнениях графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.


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