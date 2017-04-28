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Перестрелка: Бэнг-Бэнг

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 28 апреля 2017

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«Перестрелка» — история о том, что бывает, когда в одном месте собирается слишком много эгоцентричных людей. С тем же успехом это могла быть полуторачасовая драка в баре, но Уитли с самого начала хотел экшн на пистолетах — с этого желания всё и началось. По его мнению, в современных экшенах слишком много взрывов, но мало настоящей стрельбы. Ничего больше Уитли явно не хотел — только суровую, олдскульную перестрелку, каких уже не делают.

В целом так и вышло: все участники сделки по покупке оружия в один момент разбегаются по всему фабричному цеху и начинают стрелять друг в друга — до тех пор, пока закончится фильм. Всех ранят в первые же минуты, большинство — в ноги, поэтому в основном все только комично ползают или перекатываются вместе с тележкой — и стреляют, стреляют. Ползают, стреляют и комментируют. Уитли включает музыку считанные разы, выстрелы разрываются в тишине целыми минутами — иногда даже без актёрских реплик.

В конечном счёте получился бы такой чисто азиатский камерный экшн с налётом американских 70-х, если бы Уитли не набрал в актёры сплошных харизматиков, а сам по себе меньше ценил актёрскую импровизацию. Кретины и дебилы, среди которых почти все герои, стали обаятельными кретинами и дебилами. Сцены обросли забавными деталями, манерами Копли и Хаммера, закатыванием глаз Бри Ларсон. Джек Рейнор вообще играет классического Сета Рогена. Так что прямо посередине съёмок боевичок превратился в чёрную комедию про симпатичных больных ублюдков.

Сложно принять чью-то сторону, потому что многие стреляют не потому, что стоит вопрос жизни или смерти, а потому что «ты меня не уважаешь», но при этом не хочешь, чтобы кто-то умер. Отчасти сам Уитли подпитывает это желание, до самого последнего диалога рисуя противоречивый образ друзей, которые одновременно стреляют в спину и зовут на свидание.

Но та же противоречивость делает из простого, чисто развлекательного кино — местами довольно трудное мультижанровое и во многом исключительно киноманское представление. Патентованная тихая шиза, свойственная Уитли, пробирается даже сюда. Команды героев дробятся и теряют суть конфликта. Кто сходит с ума, а кто закуривает травку, кто геройствует, а кто отсиживается, кто возвращается из мёртвых, а кто умирает особенно жалкой и некрасивой смертью. За чередой выстрелов идёт череда дружеских подколов. Прикольный трёп прикольных персонажей заменяет сюжет, а шутки работают вместо твистов.

Вот только автор жесток и циничен. Он убивает одного, потом второго, потом третьего, но без пафоса, со злой иронией. В какой-то момент шутки уже просто неспособны перекрывать жесть и трагедию, которая происходит на экране, но Уитли продолжает шутить — до самой последней секунды. То есть, получилось кино, которое не очень заметно (потому что сделано крепко и талантливо), но всё-таки само себе противоречит. Что-то похожее вышло с «Высоткой», когда Уитли снимал социальную борьбу, а на деле получилась война одной гнилой фракции с другой такой же, дошедшая до трагического абсурда. Тут то же самое — только шутят больше и люди поприятнее. Всё-таки от себя не убежишь.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/04/28/freefire.shtml

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