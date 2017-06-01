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ММКФ объявил состав жюри и программу
Организаторы 39го Московского международного кинофестиваля объявили фильмы открытия и закрытия, окончательный состав жюри и список участников конкурсной программы.
Напомним, на состоявшейся 1 июня пресс-конференции были объявлены первые 11 участников основного конкурса. Сейчас конкурс пополнился ещё двумя картинами — «Мешок без дна» Рустама Хамдамова (Россия) и «Жёлтая жара» Фикрета Рейхана (Турция).
Фильмом открытия кинофорума станет картина индийского режиссёра С. С. Раджамоули «Бахубали. Завершение».
На церемонии закрытия покажут фильм Софии Копполы «Роковое искушение», отмеченный наградой за лучшую режиссуру на 70м Каннском кинофестивале.
Также организаторы огласили полный состав жюри основного конкурса, в него войдут итальянская актриса Орнелла Мути (Италия ), финский режиссёр и продюсер Йорн Доннер, испанский режиссёр и сценарист Альберт Серра, российский сценарист, режиссёр и актёр Александр Адабашьян и немецкий киновед Бригитта Мантей. Возглавит жюри иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими.
Московский кинофестиваль пройдёт в российской столице с 22 по 29 июня.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/16/3735.shtml
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