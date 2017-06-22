22 июня в российской столице открылся 39-й Московский кинофестиваль. Фильмом открытия 39-го ММКФ стала картина индийского режиссёра С. С. Раджамоули «Бахубали. Завершение». В основной конкурсной программе кинофорума примут участие 13 фильмов. Жюри возглавит иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими, его фильм «Дочь» стал победителем предыдущего ММКФ. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с церемонии и красной дорожки открытия.