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Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка открытия

ММКФ 2017: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка открытия Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка открытия: фото добавлено 22 июня 2017
         
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ММКФ 2017: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка открытия
фото © Дарья Давидова

         
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22 июня в российской столице открылся 39-й Московский кинофестиваль. Фильмом открытия 39-го ММКФ стала картина индийского режиссёра С. С. Раджамоули «Бахубали. Завершение». В основной конкурсной программе кинофорума примут участие 13 фильмов. Жюри возглавит иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими, его фильм «Дочь» стал победителем предыдущего ММКФ. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с церемонии и красной дорожки открытия.

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