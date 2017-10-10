Умер легендарный французский актёр Жан Рошфор

В Париже в возрасте 87 лет скончался знаменитый французский актёр Жан Рошфор. Артист умер в ночь с субботы 7 октября на воскресенье в больнице, в которой находился с августа.

Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник», «Фанфан-тюльпан», «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Человек с поезда», «Астерикс и Обеликс» и другие.

Всего за свою карьеру Рошфор сыграл более 150 ролей в кино и театре и был трижды удостоен французской кинопремии «Сезар».

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