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Умер легендарный французский актёр Жан Рошфор
Новости » Печальный список, 10 октября 2017, 17:00:12
В Париже в возрасте 87 лет скончался знаменитый французский актёр Жан Рошфор. Артист умер в ночь с субботы 7 октября на воскресенье в больнице, в которой находился с августа.
Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах, как «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник», «Фанфан-тюльпан», «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Человек с поезда», «Астерикс и Обеликс» и другие.
Всего за свою карьеру Рошфор сыграл более 150 ролей в кино и театре и был трижды удостоен французской кинопремии «Сезар».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/10/10/3784.shtml
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В Париже в возрасте 87 лет скончался знаменитый французский актёр Жан Рошфор...
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