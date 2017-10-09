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Лондонский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Киноакадемия и Гильдия продюсеров США проголосовали за исключение Харви Вайнштейна

Новости » Разное, 18 октября 2017, 13:38:02
Харви Вайнштейн

В минувшие выходные члены Американской киноакадемии проголосовали за то, чтобы исключить оскандалившегося продюсера Харви Вайнштейна из своего состава. За исключение проголосовали намного больше членов киноакадемии, чем требуемое для этого большинство в две трети текущего состава.

Сегодня президент киноакадемии Джон Бейли разослал письмо членам организации, в котором осудил поведение Харви Вайнштейна и подчеркнул необходимость создания более безопасного пространства для женщин в киноиндустрии.

«Академия не может быть и не будет инквизиционным судом, — написал Бейли, — но мы можем быть частью более широкой инициативы по определению стандартов поведения и поддержки уязвимых женщин и мужчин, которые могут подвергаться личному и карьерному риску из-за нарушения этических норм их коллегами».

Бейли также сравнил женщин, осмелившихся противостоять Вайнштейну, с Жанной д'Арк в исполнении Марии Фальконети в классическом фильме 1928 года «Страсть Жанны д'Арк»: «Их решение противостоять могущественному, оскорбительному мужчине не только сравнимо с кинематографической смелостью Жанны Фальконетти, но и даёт женщинам смелость высказаться».

Через два дня после изгнания Вайнштейна из киноакадемии, Гильдия американских продюсеров (PGA) также проголосовала за исключение опального продюсера из своих рядов.

В соответствии с правилами PGA у Вайнштейна теперь есть 15 дней, чтобы представить любые причины, по которым его нельзя исключить из Гильдии после того, как против него выдвинули публичные обвинения в сексуальных домогательствах многие известные актрисы, такие как Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Мира Сорвино и Розанна Аркетт. Сегодня к ним присоединилась также звезда сериала «Игра престолов» Лена Хиди, в своём Твиттере она рассказала о двух случаях приставаний к ней Харви Вайнштейна.

Окончательное заявление Гильдия сделает 6 ноября 2017 года. PGA также призвала лидеров всего развлекательного сообщества совместно работать над тем, чтобы сексуальные надругательства и преследования были искоренены из отрасли.

Городской прокурор Лос-Анджелеса заявил о готовности начать судебное производство по делу Вайнштейна в том случае, если женщины, рассказавшие о домогательствах, придут с заявлениями в полицию.


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