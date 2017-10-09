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Киноакадемия и Гильдия продюсеров США проголосовали за исключение Харви Вайнштейна
В минувшие выходные члены Американской киноакадемии проголосовали за то, чтобы исключить оскандалившегося продюсера Харви Вайнштейна из своего состава. За исключение проголосовали намного больше членов киноакадемии, чем требуемое для этого большинство в две трети текущего состава.
Сегодня президент киноакадемии Джон Бейли разослал письмо членам организации, в котором осудил поведение Харви Вайнштейна и подчеркнул необходимость создания более безопасного пространства для женщин в киноиндустрии.
«Академия не может быть и не будет инквизиционным судом, — написал Бейли, — но мы можем быть частью более широкой инициативы по определению стандартов поведения и поддержки уязвимых женщин и мужчин, которые могут подвергаться личному и карьерному риску из-за нарушения этических норм их коллегами».
Бейли также сравнил женщин, осмелившихся противостоять Вайнштейну, с Жанной д'Арк в исполнении Марии Фальконети в классическом фильме 1928 года «Страсть Жанны д'Арк»: «Их решение противостоять могущественному, оскорбительному мужчине не только сравнимо с кинематографической смелостью Жанны Фальконетти, но и даёт женщинам смелость высказаться».
Через два дня после изгнания Вайнштейна из киноакадемии, Гильдия американских продюсеров (PGA) также проголосовала за исключение опального продюсера из своих рядов.
В соответствии с правилами PGA у Вайнштейна теперь есть 15 дней, чтобы представить любые причины, по которым его нельзя исключить из Гильдии после того, как против него выдвинули публичные обвинения в сексуальных домогательствах многие известные актрисы, такие как Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Мира Сорвино и Розанна Аркетт. Сегодня к ним присоединилась также звезда сериала «Игра престолов» Лена Хиди, в своём Твиттере она рассказала о двух случаях приставаний к ней Харви Вайнштейна.
Окончательное заявление Гильдия сделает 6 ноября 2017 года. PGA также призвала лидеров всего развлекательного сообщества совместно работать над тем, чтобы сексуальные надругательства и преследования были искоренены из отрасли.
Городской прокурор Лос-Анджелеса заявил о готовности начать судебное производство по делу Вайнштейна в том случае, если женщины, рассказавшие о домогательствах, придут с заявлениями в полицию.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/10/18/3786.shtml
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В минувшие выходные члены Американской киноакадемии проголосовали за то, чтобы исключить оскандалившегося продюсера Харви Вайнштейна из своего состава. За исключение...
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