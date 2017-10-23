Майклу Крайтону исполнилось бы 75 лет

Сегодня, 23 октября, исполняется 75 лет со дня рождения Майкла Крайтона — писателя, режиссёра, сценариста и продюсера, создателя знаменитого сериала «Скорая помощь».

Майкл Крайтон широко известен благодаря своим произведениям в жанрах научной фантастики, медицинской фантастики и триллера. Его книги проданы по всему миру тиражом более 150 млн экземпляров, многие были экранизированы. По книгам и сценариям Майкла Крайтона были сняты такие картины, как «Парк Юрского периода», «Кома», «13-й воин», «Сфера», «В ловушке времени».

Созданный Крайтоном сериал «Скорая помощь» (сентябрь 1994 года — апрель 2009 года) шёл на телевидении 15 сезонов, стал самой длинной медицинской драмой, показанной в прайм-тайм за всю историю американского телевиденияи до сих пор имеет множество поклонников по всему миру. «Скорая помощь» удостоена 23-х премий «Эмми», в том числе как лучший драматический сериал (1996), была номинирована на 124 премии Эмми и стала первым сериалом по этому показателю и вторым телешоу после программы «Субботним вечером в прямом эфире». Сценарий «Скорой помощи» был написан Крайтоном ещё в 1974 году, Крайтон написал его, основываясь на собственном опыте работы врачом-стажёром в приёмном отделении скорой помощи. Все телекомпании, которым он был предложен, отказались от него на основании того, что сценарий требует больших доработок. По их мнению он был слишком техничен, действие развивалось слишком быстро, и было слишком много сухой медицинской терминологии. Автор был против адаптации и упрощения сюжетных линий, поэтому сценарий не был экранизирован и Крайтон сосредоточился на другой работе. Только в 1993 Крайтон вернулся к работе над «Скорой помощью» и в 1994 вышла двухчасовая пилотная серия.

Майкл Крайтон — обладатель «Оскара» 1995 года за достижения в области компьютеризации бюджетирования и графика производства фильмов, обладатель одной награды и семи номинаций на «Эмми» за сериал «Скорая помощь», премии «Сатурн» за «Парк Юрского периода» и других наград.

Майкл Крайтон умер в Лос-Анджелесе 4 ноября 2008 года, на 67-м году жизни, от лимфомы.

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