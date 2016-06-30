Роднянский и Эрнст вошли в список 500 самых влиятельных людей мирового шоу-бизнеса

Кинокомпания Sony запустила в производство спин-офф популярной франшизы «Люди в чёрном»...

Кейт Уинслет подписала контракт на одну из главных ролей в продолжениях блокбастера «Аватар», вернувшись таким образом к Джеймсу Кэмерону спустя 20 лет после Титаника...

Джаред Лето сыграет главную роль в байопике Бретта Ратнера о создателе журнала Playboy Хью Хефнере...

Поклонники сериала «Рик и Морти» добились возвращения любимого Риком сычуаньского соуса для наггетсов в американские рестораны сети «Макдональдс»...