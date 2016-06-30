|
Роднянский и Эрнст вошли в список 500 самых влиятельных людей мирового шоу-бизнеса
Новости » Кинобизнес, 29 сентября 2017, 18:30:16
Журнал Variety опубликовал очередной список 500 самых влиятельных персон шоу-бизнеса за последние 12 месяцев. Представителями России в рейтинге стали продюсер Александр Роднянский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и председатель правления «Газпром-медиа холдинг» Алексей Миллер.
Среди вошедших в топ-500 киноперсон — Брэдли Купер, Мэтт Дэймон, Анджелина Джоли, Леонардо ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Дэмиен Шазелл, Тина Фей, Эмма Стоун, Энг Ли, Стивен Спилберг, Рон Ховард, Джей Джей Абрамс, Том Круз, Питер Джексон, Гильермо дель Торо, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Джеки Чан, Джон Фавро, Дуэйн Джонсон, Люк Бессон, Том Хэнкс, Бен Аффлек, Вин Дизель, Ридли Скотт, Скарлетт Йоханссон, Дензел Вашингтон, Клинт Иствуд, Роберт Дауни-младший, Брэд Питт, Райан Гослинг, Кристофер Нолан и многие другие.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/09/29/3782.shtml
Смотрите также:
Приквел «Бегущего по лезвию 2049», Бен Аффлек, Кейси Аффлек, «Тёмная Лига справедливости» и сериал по романам Элмора Леонарда
Отзывы | Написать отзыв
Димон
Двойное влияние
Анжелина Джоли и Леонардо Ди Каприо даже вдвойне влиятельны
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
|
» Трейлер
4 октября, среда
Кинокомпания Sony запустила в производство спин-офф популярной франшизы «Люди в чёрном»...
Кейт Уинслет подписала контракт на одну из главных ролей в продолжениях блокбастера «Аватар», вернувшись таким образом к Джеймсу Кэмерону спустя 20 лет после Титаника...
Джаред Лето сыграет главную роль в байопике Бретта Ратнера о создателе журнала Playboy Хью Хефнере...
Поклонники сериала «Рик и Морти» добились возвращения любимого Риком сычуаньского соуса для наггетсов в американские рестораны сети «Макдональдс»...
2 октября, понедельник
Завершившиеся выходные в российском прокате вышли своеобразным противостоянием интернета и «Первого канала» или...
Тор 3: Рагнарёк, Thor: Ragnarok
Прокат в России: 2 ноября 2017 года
» Трейлер
Бегущий по лезвию 2049, Blade Runner 2049
Прокат в России: 5 октября 2017 года
1 октября, воскресенье
Главная дилемма заокеанского проката конца сентября — сменится ли в результате минорного уикенда лидер чарта — так и осталась пока без ответа. По...
30 сентября, суббота
|
|
|
|
|
«Бегущий по лезвию 2049», рецензия Comic Con Russia 2017, косплей, фото «Кингсмен 2», рецензия «Нарко», 3 сезон, отзыв «мама!», отзыв «Лего Ниндзяго», рецензия «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв «Твин Пикс 2017», рецензия «Оно», рецензия «Проповедник», 2 сезон, отзыв История призрака, отзыв Заложники, отзыв Наёмник, отзыв