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ММКФ 2017: фото красной дорожки открытия

Китайская картина «Хохлатый ибис» получила главный приз 39-го ММКФ

Новости » Фестивали ММКФ 2017, 29 июня 2017, 20:44:00
Московский кинофестивальММКФ-2017, фоторепортаж

Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». Церемония закрытия кинофорума состоялась в четверг 29 июня.

Приз за лучшую режиссёрскую работу получил турецкий режиссёр Фикрет Рейхан за фильм «Жёлтая жара».

Специальный приз жюри ММКФ получил российский фильм «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Главные роли в картине исполнили Светлана Немоляева, Анна Михалкова, Кирилл Плетнёв, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.

Победителем зрительского голосования стала лента Владимира Котта «Карп отмороженный».

Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на ММКФ достался японскому фильму «Апрельский сон длиной в три года» режиссёра Рютаро Накагавы. Награда вручена с формулировкой «За блестящее использование поэтического языка и драматургии». Лента также получила приз от жюри Российской кинокритики. Кроме того, российские критики присудили призы аргентинскому фильму «Симфония для Анны» Эрнесто Ардито и Вирны Молина и российской картине «Мешок без дна» Рустама Хамдамова.

Московский кинофестиваль проходил в столице с 22 по 29 июня. В этом году в основном конкурсе участвовали 13 фильмов. Жюри возглавлял иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими.

ММКФ-2017: фоторепортаж


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/29/3739.shtml
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