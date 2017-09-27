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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

Актёры из «Игры престолов» Кит Харрингтон и Роуз Лесли объявили о помолвке

Новости » Разное, 27 сентября 2017, 12:15:39
Роуз Лесли и Кит Харрингтон

Фанаты «Игры престолов» по всему миру обсуждают главную светскую новость недели о том, что звёзды сериала Кит Харрингтон и Роуз Лесли, сыгравшие бастарда Джона Сноу и одичалую Игритт, объявили во вторник 26 сентября о своей помолвке.

Кит Харрингтон и Роуз Лесли познакомились на съёмках «Игры престолов». В сериале их персонажей связывала история любви.

По этому поводу последовало множество комментариев в Твиттере, от сожалений о том, что Роуз Лесли увела Кита Харрингтона с рынка самых привлекательных холостяков, до совета ни в коем случае не приглашать на свадьбу Джорджа Мартина, намекая на его склонность устраивать «решительно летальные свадебные приёмы».

Дата и обстоятельства предстоящей свадьбы пока не разглашаются.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/09/27/3781.shtml
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