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Кинотавр 2017: фоторепортаж

39-й Московский международный кинофестиваль открылся песней Марии Захаровой

Новости » Фестивали ММКФ 2017, 22 июня 2017, 21:35:23
Московский кинофестиваль

39-й Московский кинофестиваль открылся в российской столице 22 июня песней официального представителя МИДа Марии Захаровой. Как рассказал президент ММКФ Никита Михалков, Захарова — автор музыки и слов. Исполнила песню бывшая участница проекта «Голос» Наргиз Закирова.

«На закрытии фестиваля тоже будет песня Захаровой, и я очень рад снять этот «камень» политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего отечества, ещё и пишет замечательные песни», — заявил Михалков.

Помимо основной профессиональной деятельности, Мария Захарова известна своими разнообразными увлечениями. В прошлом году она станцевала русский народный танец «Калинка» перед журналистами, освещающими саммит Россия — АСЕАН. Кроме того, официальный представитель МИДа неоднократно размещала на своей странице в Facebook стихотворения собственного сочинения, в частности, в марте прошлого года она вступила в стихотворную полемику с писателем и поэтом Дмитрием Быковым.

Фильмом открытия 39-го ММКФ стала картина индийского режиссёра С. С. Раджамоули «Бахубали. Завершение».

В основной конкурсной программе кинофорума примут участие 13 фильмов. Жюри возглавит иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими, его фильм «Дочь» стал победителем предыдущего ММКФ.

На церемонии закрытия покажут фильм Софии Копполы «Роковое искушение», отмеченный наградой за лучшую режиссуру на 70м Каннском кинофестивале.

Московский кинофестиваль продлится до 29 июня.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/06/22/3737.shtml
РБК
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