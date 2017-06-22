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39-й Московский международный кинофестиваль открылся песней Марии Захаровой
39-й Московский кинофестиваль открылся в российской столице 22 июня песней официального представителя МИДа Марии Захаровой. Как рассказал президент ММКФ Никита Михалков, Захарова — автор музыки и слов. Исполнила песню бывшая участница проекта «Голос» Наргиз Закирова.
«На закрытии фестиваля тоже будет песня Захаровой, и я очень рад снять этот «камень» политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего отечества, ещё и пишет замечательные песни», — заявил Михалков.
Помимо основной профессиональной деятельности, Мария Захарова известна своими разнообразными увлечениями. В прошлом году она
Фильмом открытия 39-го ММКФ стала картина индийского режиссёра С. С. Раджамоули «Бахубали. Завершение».
В основной конкурсной программе кинофорума примут участие 13 фильмов. Жюри возглавит иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими, его фильм «Дочь» стал победителем предыдущего ММКФ.
На церемонии закрытия покажут фильм Софии Копполы «Роковое искушение», отмеченный наградой за лучшую режиссуру на 70м Каннском кинофестивале.
Московский кинофестиваль продлится до 29 июня.
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