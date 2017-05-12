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Джулия Робертс отмечает юбилей
28 октября исполняется 50 лет знаменитой американской актрисе Джулии Робертс.
Джулия Робертс прославилась после выхода на экраны в 1990 году фильма «Красотка», где она сыграла главную роль в паре с Ричардом Гиром. В 2001 году она получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Эрин Брокович».
Среди других самых известных работ актрисы — роли в фильмах «Ноттинг Хилл» (1999), «11 друзей Оушена» (2001), «Двенадцать друзей Оушена» (2004), «Близость» (2004), «Ешь, молись, люби» (2010) и другие.
В 2014 году Джулия Робертс была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Август» (2013).
Джулия Робертс — одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Фильмы с её участием заработали в мировом прокате более двух миллиардов долларов.
Актриса и её муж, кинооператор Дэнни Модер, воспитывают близнецов — Хейзел Патрицию и Финнеуса Уолтера, а в июне 2007 года у них родился третий ребенок — сын Генри Дэниел.
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28 октября исполняется 50 лет знаменитой американской актрисе Джулии Робертс...
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