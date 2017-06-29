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Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия

ММКФ 2017: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия: фото добавлено 29 июня 2017
         
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ММКФ 2017: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
фото © Дарья Давидова

         
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29 июня в российской столице закрылся 39-й Московский кинофестиваль. Главный приз получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис».

В основной конкурсной программе кинофорума принимали участие 13 фильмов. Жюри возглавлял иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с церемонии вручения призов и красной дорожки закрытия.

См. также: ММКФ-2017, церемония открытия, фото

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Гадкий я 3 кадров: 9
Матрица времени кадров: 9

Рецензии и обзоры

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
29 июня в российской столице закрылся 39-й Московский кинофестиваль. Главный приз получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». В основной

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Трансформеры 5: Последний рыцарь: Истерика
Бэй прекрасно осознаёт, насколько тупое кино снимает, и быстро переходит к неприкрытой самопародии

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