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Умер актёр Дмитрий Марьянов
Новости » Печальный список, 16 октября 2017, 13:48:15
На 48-м году жизни умер актёр театра и кино Дмитрий Марьянов. Актёр скончался в больнице подмосковного города Лобни, куда его доставили друзья, после того, как актёру внезапно стало плохо.
Дмитрий Марьянов играл на сцене Ленкома и Театра Моссовета, в кино известны его роли в картинах «День радио», «Графиня де Монсоро», «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Одержимый», «Охота на гения» и другие.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/10/16/3785.shtml
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На 48-м году жизни умер актёр театра и кино Дмитрий Марьянов. Актёр скончался в больнице подмосковного города Лобни...
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