Умер актёр Дмитрий Марьянов

На 48-м году жизни умер актёр театра и кино Дмитрий Марьянов. Актёр скончался в больнице подмосковного города Лобни, куда его доставили друзья, после того, как актёру внезапно стало плохо.

Дмитрий Марьянов играл на сцене Ленкома и Театра Моссовета, в кино известны его роли в картинах «День радио», «Графиня де Монсоро», «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Одержимый», «Охота на гения» и другие.

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