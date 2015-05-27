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Кинокасса России: 19-22 октября, «Геошторм» стартует, «Салют-7» держит удар

Киноблог » Бокс-офис » 22 октября 2017, 20:42:36
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Геошторм

В российском прокате главный новичок сумел, в отличие от заокеанского старта, дебютировать немного лучше прогнозов, но на валовой кассе, в последний момент лишившейся одной из главных премьер, ограничившейся предпоказами, осталось лишь поддерживать свой текущий уровень в 600+ млн руб.

Лидером же стал «Геошторм», 290 млн руб. — это весьма неплохо (хотя и вдвое ниже, например, старта «2012», но лучше «Разлома Сан-Андреас»), и даёт теперь хорошие шансы на полмиллиарда итога.

На этом фоне ещё лучше выступил «Салют-7» — полуторакратное падение и 180 млн руб. за второй уикенд и вожделенные пол-ярда уже почти собраны. Теперь прогнозы на итог стремительно удаляются севернее шести сотен, а это уже хороший шанс на попадание в лучшую двадцатку фильмов года поперёд, например, «Времени первых», в которой пока всего два отечественных фильма — «Притяжение» и очередные «Три богатыря». Всё определит следующая неделя.

Главный же проигравший уикенда у нас тот же — «Сделано в Америке» рухнуло благодаря всё тем же обстоятельствам почти втрое, так что 35 млн руб. за уикенд или чуть больше полутора сотен в сумме — это явно существенно ниже того, что могло бы быть.

Наконец очередные пол-ляма долларов доводят российские сборы «Бегущего по лезвию 2049» до почти вожделенного полуярда, на чём фильм и закругляется.

Текущая неделя нам обещает очередные массовые старты. «Пила 8», «Последний богатырь», «Скайлайн 2» и «Матильда» все обещают по тысяче экранов, но столько в стране нет, потому это скорее желание, чем реальность, и собрать заметные деньги тут ни у кого толком не получится, а будет всем сестрам по серьгам, в промежутке от одного до двух миллионов долларов на нос. Валовая же касса вновь попробует пробить планку в семь сотен миллионов рублей.


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