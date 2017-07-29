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Киноблог » Вести с полей » 29 июля 2017, 14:17:39
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Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй снимаются в нуар-триллере Стивена Найта

Мэттью Макконахи, Энн Хэтуэй

Партнёры по съёмочной площадке научно-фантастической картины «Интерстеллар» Мэттью Макконахи и Энн Хэтуэй воссоединились в секретном проекте — нуар-триллере Стивена Найта "Serenity". О фильме долгое время ничего не было известно, а роли, которые играют все участники актёрской труппы, не раскрываются.

Картина поведает мистическую историю о капитане рыболовецкого судна на тропическом острове, который сталкивается здесь со своим прошлым, заманивающим его в ловушку новой реальности, на самом деле являющейся совсем не тем, чем она кажется. Детали сюжета засекречены.

Съёмки фильма проходят на острове Маврикий в Восточной Африке. Найт не только выступает его режиссёром, он также написал оригинальный сценарий.

Помимо Макконахи и Хэтуэй, в фильме снимаются: Дайан Лейн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу и Джереми Стронг («Игра на понижение», «Судья»). Продюсеры — Гай Хили («Лок») и Грег Шапиро («Повелитель бури», «Цель номер один»). Только что компания IM Global предоставила со съёмок первое фото, которое вы можете видеть выше.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/29/5272.shtml?0
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