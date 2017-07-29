Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон подписались на сериал об утренних шоу

Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон впервые после ситкома «Друзья», где они сыграли сестёр, воссоединяются для съёмок в сериале об утренних телевизионных шоу. Объектом его исследования станет медийное пространство Нью-Йорка и его обратная сторона. По слухам, между актрисами времён «Друзей» тоже было не всё гладко, а некоторые утверждают, что они серьёзно враждовали, в результате чего экранное время сестрички Джил-Уизерспун, было заметно сокращено. Но сейчас другое дело, все прошлые разногласия улажены и обе «сестрёнки» готовы к плодотворному сотрудничеству.

Идея сериала принадлежит бывшему главе НВО по драме и продюсеру Майклу Элленбергу. Сценарий пишет Джей Карсон («Карточный домик»), он же выступает исполнительным продюсером вместе со Стивеном Кловзом.

Уизерспун и Анистон также заявлены исполнительными продюсерами безымянного проекта. Неизвестно пока и то, какой из телевизионных каналов или медиасервисов предоставит сериалу площадку для показа.

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