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ММКФ 2017: фото красной дорожки закрытия

Киноблог » Вести с полей » 01 июля 2017, 14:49:02
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Махершала Али претендует на «Настоящего детектива 3»

Махершала Али

Возможно, НВО нашёл главного исполнителя в третий сезон «Настоящего детектива». В переговоры с телеканалом вступил Махершала Али, этом году ставший лауреатом премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в драме «Лунный свет». Актёра можно также увидеть в сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж» телеканала Netflix, а в настоящее время он снимается у Роберта Родригеса в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел», релиз которого состоится летом 2018 года.

Несмотря на то, что НВО официально ещё не приступил к производству «Настоящего детектива», разработка сериала началась ещё в марте. Шоураннер двух первых сезонов Ник Пиццолатто придумал общую сюжетную канву и написал два эпизода. Помимо него сценарием занимается Дэвид Милч, прежде сотрудничавший с НВО на таких проектах, как «Дэдвуд» и «Фарт».

Ранее сообщалось также, что Милч выступит шоураннером третьего сезона под контролем Пиццолатто, у которого в следующем, 2018 году, истекает срок действия контракта с телеканалом. В настоящий момент он также занимается разработкой детективного сериала об адвокате Перри Мейсоне — знаменитом литературном герое романов Эрла Стэнли Гарднера, которого в сериале будет играть Роберт Дауни-младший.

Кроме того, Мэттью Макконахи, сыгравший главную роль в первом сезоне «Настоящего дететктива», высказался о готовности вновь принять участие в съёмках.


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