«Настоящий детектив 3» нашёл главного исполнителя

Махершала Али официально утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива». Как известно, актёр, ставший в этом году обладателем премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в драме «Лунный свет», в начале июля получил предложение от НВО сыграть в сериале главного персонажа. Сегодня программный директор телеканала Кейси Блойс официально объявил о подписании с Али контракта.

Разработка «Настоящего детектива» началась ещё в марте. Шоураннер двух первых сезонов Ник Пиццолатто придумал общую сюжетную канву и написал два эпизода. Помимо него сценарием занимается Дэвид Милч, прежде сотрудничавший с НВО на таких проектах, как «Дэдвуд» и «Фарт». Он же выступит шоураннером сериала. Блойс уже ознакомился со сценариями пяти эпизодов и очень высоко их оценил.

Махершалу Али можно увидеть в сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж» телеканала Netflix, в настоящее время актёр снимается у Роберта Родригеса в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел», релиз которого состоится летом 2018 года.

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