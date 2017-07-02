5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья «Касперского» и «Очень странные дела»

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Вторая фантастическая короткометражка Нила Бломкампа.





Эмоциональное интервью Милли Бобби Браун, звезды сериала «Очень странные дела»:





Корейская реклама ремастера «Старкрафта»:





Короткий документальный фильм про запуск полутора миллионов надувных шаров, который случился в Кливленде в 1986 году и привёл к трагическим последствиям:





Милая реклама «Лаборатории Касперского» про то, как подобрали знаменитый звук свиньи:





На этом всё.

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