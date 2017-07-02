|
5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья «Касперского» и «Очень странные дела»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Вторая фантастическая короткометражка Нила Бломкампа.
Эмоциональное интервью Милли Бобби Браун, звезды сериала «Очень странные дела»:
Корейская реклама ремастера «Старкрафта»:
Короткий документальный фильм про запуск полутора миллионов надувных шаров, который случился в Кливленде в 1986 году и привёл к трагическим последствиям:
Милая реклама «Лаборатории Касперского» про то, как подобрали знаменитый звук свиньи:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/02/5240.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Раздел Ссылка дня
Ролики россыпью: «Чёрная пантера», «Убийство в Восточном экспрессе», «Сделано в Америке», «Удача Логана» | 12/06
Также в блоге:
|
5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья «Касперского» и «Очень странные дела»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
» Трейлер
Джуманджи: Зов джунглей, Jumanji: Welcome to the Jungle new
Прокат в России: 28 декабря 2017 года
» Трейлер
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
1 июля, суббота
Возможно, НВО нашёл главного исполнителя в третий сезон «Настоящего детектива»...
Paramount Pictures официально назначила дату выхода экшен-фильма «Лучший стрелок 2: Мэверик» на 12 июня 2019 года...
30 июня, пятница
Розарио Доусон так и не стала частью актёрской команды кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Её место займёт бразильянка Алиси Брага...
Эван Питерс повторит роль Ртути в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»...
Хорошие новости пришли для поклонников научно-фантастического сериала Netflix «Восьмое чувство», отменённого 1 июня после второго сезона...
29 июня, четверг
ММКФ-2017, фоторепортаж Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». Церемония...
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
Гадкий я 3: Братик
Окча: Хороший свинозавр
Синяя бездна: Без воздуха
Трансформеры 5: Последний рыцарь: Истерика
|
|
|
|
|
ММКФ 2017, фото с красной дорожки закрытия «Трансформеры 5», рецензия «Гадкий я 3», отзыв «Тачки 3», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв «Синяя бездна», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв Сериал «Карточный домик», отзыв Кинотавр 2017, фоторепортаж «Окча», отзыв