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5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья «Касперского» и «Очень странные дела»

Киноблог » Ссылка дня » 02 июля 2017, 14:48:23
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5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья Касперского и Очень странные дела

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Вторая фантастическая короткометражка Нила Бломкампа.


Эмоциональное интервью Милли Бобби Браун, звезды сериала «Очень странные дела»:


Корейская реклама ремастера «Старкрафта»:


Короткий документальный фильм про запуск полутора миллионов надувных шаров, который случился в Кливленде в 1986 году и привёл к трагическим последствиям:


Милая реклама «Лаборатории Касперского» про то, как подобрали знаменитый звук свиньи:


На этом всё.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/02/5240.shtml
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